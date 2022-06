Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

134,50 EUR -1,72% (13.06.2022, 10:45)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

143,85 USD -3,63% (10.06.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei weiter in ihrer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung gefangen. Die derzeit relativ ruhige Lage bei den Corona-Infektionen sowie ruhige Nachrichtenlage bei BioNTech selbst lassen würden das Papier des Mainzer Unternehmens nicht in Schwung kommen.Zu dem auf Omikron angepassten Impfstof von BioNTech solle es demnächst News geben. Möglicherweise könne dies der Aktie wieder Schwung verleihen. Immer mehr stehe aber die weitere Pipeline im Blickpunkt. Könne BioNTech hier in den kommenden Monaten mit positiven Nachrichten punkten, dürfte die Aktie in jedem Fall wieder Fahrt aufnehmen. Geduld bewahren, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: