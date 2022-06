Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei am Donnerstag trotz guter News erneut kräftig unter Druck geraten. Zum einen sei der Corona-Impfstoff vom Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für Kinder ab sechs Monaten empfohlen worden, zum anderen habe die EU-Arzneimittelbehörde EMA erklärt, das schnelle Prüfverfahren für einen Virusvarianten-Impfstoff zu starten.Die Aktie von BioNTech sei nach einem zunächst positiven Start am Ende dann im Zuge der Schwäche des Gesamtmarkts mit einem Minus von mehr als sechs Prozent auf 129,15 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Die EMA habe das schnelle Prüfverfahren für einen auf Virusvarianten angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und BioNTech eingeleitet. Der Impfstoff solle gezielter etwa vor der Omikron-Variante des Virus schützen, wie die EMA am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt habe. Bisher sei noch kein Impfstoff in der EU zugelassen, der auch auf Varianten des Corona-Virus ziele.Durch das schnelle Verfahren solle gewährleistet werden, dass Gesundheitsbehörden der EU-Staaten rechtzeitig vor einer möglichen neuen Infektionswelle im Herbst über angepasste Impfstoffe verfügen würden. Auffrischungsimpfungen könnten sich gezielt auf dann aktuelle Varianten des Virus richten.Zunächst würden Daten zur chemischen Zusammensetzung, Herstellung und Kontrollen geprüft, habe die EMA mitgeteilt. Sobald die Hersteller klinische Daten übermittelten, würden die Experten auch die Wirksamkeit bewerten. Einzelheiten zu den spezifischen Virus-Varianten, gegen die der Impfstoff schützen solle, lägen nach Angaben der EMA noch nicht vor.Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: