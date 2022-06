Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,49 EUR +1,97% (17.06.2022, 13:11)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,19 EUR +0,71% (17.06.2022, 12:57)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Bayer-Rivale Syngenta halte offenbar trotz des aktuell schwierigen Börsenumfelds an seinem Plan zum Börsengang in China noch in diesem Jahr fest. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Personen. Der Agrochemiekonzern mit Sitz in Basel sei vor fünf Jahren vom chinesischen Konzern ChemChina übernommen worden.In den vergangenen Jahren habe Syngenta bereits mehrfach angekündigt, an die Börse zurückkehren zu wollen. Erst im Mai habe Syngenta-Chef Erik Fyrwald in einem Interview bekräftigt, dass der IPO noch für 2022 geplant sei. Ein Jahr nach der Erstnotiz werde weiterhin eine Zweitnotierung an der Schweizer Börse SIX ins Auge gefasst, habe er damals gesagt.Bloomberg zufolge wolle Syngenta 2,79 Milliarden neue Aktien oder rund 20 Prozent des Aktienkapitals bei dem Börsengang am Star Board in Shanghai ausgeben. Damit hätte der Börsengang ein Volumen von rund 9,7 Milliarden US-Dollar (65 Milliarden Yuan) und wäre damit einer der größten IPOs in diesem Jahr. Einen genauen Zeitplan hätten die Insider nicht angegeben, zumal sich dieser wie auch das endgültige Volumen ohnehin noch ändern könne."Der Aktionär" rät weiter von einem Einstieg ab, auch wenn sich in den letzten Monaten die charttechnische Verfassung der Aktie stark verbessert hat, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: