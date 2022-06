Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,02 EUR -2,22% (13.06.2022, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,56 EUR -2,80% (10.06.2022)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Für das DAX-Unternehmen stünden in dieser Woche einmal mehr die Entwicklungen rund um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA auf der Agenda. Am heutigen Montag könnte es bereits eine richtungsweisende Entscheidung im jahrelangen Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters geben.Voraussichtlich am Montag werde der Oberste Gerichtshof der USA verkünden, ob er sich mit einem Berufungsantrag in einem Einzelfall befasse, den der Pharma- und Agrarkonzern im August vergangenen Jahres zur Begutachtung vorgelegt habe, berichte "Dow Jones Newswires". Eine Annahme sei allerdings nicht sehr wahrscheinlich, da die Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar als Vertreterin der US-Regierung beim Supreme Court Anfang Mai bereits eine Ablehnung empfohlen habe, heiße es weiter.In diesem Fall gehe es um den Kläger Edwin Hardeman, der seine Krebserkrankung auf die jahrelange Nutzung des Unkrautvernichters zurückführe. Der Rentner habe 25 Millionen Dollar als Entschädigung bekommen.Anleger sollten das Risiko nicht aus den Augen verlieren und vorerst weiter von einem Einstieg bei der Aktie absehen, so Michel Doepke. "Der Aktionär" wird über die weiteren Entwicklungen berichten. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: