BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Gute Verkaufszahlen und ein möglicher Batteriedeal mit Tesla hätten in den letzten Tagen für steigende Kurse bei der BYD-Aktie gesorgt.Die Aufwärtsbewegung der BYD-Aktie sei vorerst gestoppt. In der Nähe des Allzeithochs bei 324,60 Hongkong-Dollar habe der Titel am Montag den Rückwärtsgang eingelegt.Anleger sollten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nach dem starken Run auf die BYD-Aktie sei eine Konsolidierung kein Beinbruch.Ähnlich sähen das die Experten der japanischen Investmentbank Nomura. BYD habe vor kurzem drei neue Automobil-Modelle auf den Markt gebracht, was den Umsatz des Technologiekonzerns mit Sitz in Shenzhen für den Rest des Jahres 2022 unterstützen sollte.Dementsprechend optimistisch sei auch sein Kursziel für die BYD-Aktie angesetzt: 360 Hongkong-Dollar. Der Analyst rate weiterhin zum Kauf der Aktie.Zur Erinnerung: BYD habe im April über 100.000 Autos verkauft, 136 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sei das Unternehmen der einzige große Automobilhersteller in China gewesen, der in diesem Monat ein Absatzwachstum verzeichnet habe. Die Dynamik habe sich im Mai mit 114.183 ausgelieferten Fahrzeugen fortgesetzt, ein Plus von 153 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres.Die Vorzeichen für weiter steigende Kurse stünden gut. BYD werde im laufenden Jahr weiter an Tempo zulegen und mit neuen Produkten punkten. Die nächsten Supports für die BYD-Aktie würden aktuell bei 285,38 Hongkong-Dollar und im Anschluss bei 275,95 Hongkong-Dollar liegen.