Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

47,475 EUR -0,86% (20.06.2022, 11:41)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

47,585 EUR -0,32% (20.06.2022, 11:32)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (20.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Der europäische Bankensektor stehe vor einer Konsolidierung. Wäre 2020 die Pandemie nicht ausgebrochen, hätte es sicher einige - auch grenzüberschreitende Fusionen - gegeben, der Krieg gegen die Ukraine sorge erneut für Unruhe. Die Bereinigung der Branche werde aber kommen, die BNP Paribas sei schon in Lauerstellung.Am Freitagnachmittag hätten die Papiere der französischen Großbank BNP Paribas angezogen. Grund dafür seien jedoch nicht die Aussichten auf bald steigende Zinsen, sondern vielmehr heiße Übernahmegerüchte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, plane das Geldhaus einen Rivalen aus den Niederlanden zu schlucken.Die Franzosen hätten jüngst mit der niederländischen Regierung über eine mögliche Übernahme der seit der Finanzkrise verstaatlichten ABN AMRO Bank sprechen wollen, so die Insider. Allerdings habe die Regierung aktuell wohl kein Interesse an einem Komplettverkauf. Sie könnte vielmehr erwägen, Aktien am Markt zu veräußern, um Geld einzuspielen, aber auch eine gewisse Kontrolle über das Finanzinstitut zu behalten.Auch auf die Commerzbank sollten die Franzosen schon länger ein Auge geworfen haben. Seit Jahren würden sich hartnäckige Gerüchte halten. Tatsächlich sei die BNP derzeit in einer sehr guten Ausgangssituation für Übernahmen. Die breit diversifizierte Universalbank habe die Folgen der Pandemie bisher gut gemeistert und werde Ende des Jahres die US-Tochter BancWest für mehr als 14 Milliarden Euro verkaufen.Die Aktie gehöre zusammen mit der Deutschen Bank zu den sehr günstig bewerteten Titeln der Branche. Das 2022er KGV liege bei knapp unter 6, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) erreiche 0,51. Beides liege unter dem Schnitt der Peers: KGV von 8 und KBV von 0,68.Die Aktie stehe derzeit am GD200 bei 46,37 Euro. Dort müsste die Notierung nun drehen, um ein positives Signal zu senden. Operativ sollten steigende Zinsen im laufenden Jahr die Erlöse anschieben, die bestehenden Übernahme-Fantasien sollten ebenfalls positiv auf den Kurs wirken.Anleger greifen zu und beachten den Stopp bei 35,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur BNP Paribas-Aktie. (Analyse vom 20.06.2022)