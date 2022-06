Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Marktturbulenzen als Folge der weiter gestiegenen Inflation in den USA würden auf für die Apple-Aktie eine Belastung bleiben. Nachdem sie bereits am Freitag fast vier Prozent tiefer geschlossen habe, würden sich im vorbörslichen US-Handel am Montag weitere Verluste abzeichnen. Aktuelle Äußerungen mehrere Bullen würden im angespannten Marktumfeld verpuffen.Ungeachtet der jüngsten Verluste, die der Apple-Aktie seit Jahresbeginn ein Minus von rund 23 Prozent eingebrockt hätten, habe Citi-Analyst Jim Suva seine Kaufempfehlung für die Aktie ebenso bestätigt wie sein Kursziel von 200 Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag traue er ihr damit auf Sicht der nächsten zwölf Monate rund 46 Prozent Kurspotenzial und neue Höchststände zu.Bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC 2022, die am Freitag zu Ende gegangen sei, habe es dem Analysten vor allem ein Aspekt angetan: der Ausbau des Funktionsumfangs von CarPlay. Mit den nun angekündigten Änderungen betrete der Tech-Riese Neuland und dringe so weit in die Fahrzeug-Software vor wie bislang kein anderer externer Anbieter. Suva sehe die Wachstumsambitionen von Apple im lukrativen Markt für Mobilität damit bestätigt.Amit Daryanani vom Analysehaus Evercore ISI habe sein "buy"-Rating für Apple im Anschluss an die Konferenz ebenfalls bekräftigt. Der fairen Wert der Aktie beziffere er weiterhin auf 210 Dollar. Damit signalisiere er sogar rund 53 Prozent Luft nach oben. Noch bullisher sei derzeit kaum einer der von Bloomberg befragten Analysten.Zuvor habe auch Börsenguru Jim Cramer implizit für den Kauf der Apple-Aktie plädiert - zumindest würden all seine Kriterien für einen "rezessionssicheren" Wert auf die Papiere des Tech-Riesen zutreffen.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment. Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollen, sollten allerdings eine Stabilisierung beziehungsweise Trendwende im Chart abwarten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: