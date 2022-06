Auffällig hätten sich gestern auch die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) mit einem Kursrückgang von 8,5% gezeigt. Offenbar hätten die Anleger dem Elektroautobauer die Anhebung seiner Fahrzeugpreise auf dem US-Markt übel genommen.



Die Aktien von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103) hätten um 2,6% eingebüßt, nachdem der Konzern einen unwetterbedingten Produktionsstopp für Babynahrung an einem US-Standort berichtet habe.



Für McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958) sei es um 1,6% bergab gegangen. Die Fastfood-Kette zahle in Frankreich die Summe von EUR 1,25 Mrd., um Ermittlungen wegen Steuerbetrugs zu entgehen.



Die Aktien von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ) seien im Späthandel ins Minus gedreht. Sie hätten letzten Endes 1,7% verloren. Zuletzt sei bekannt gegeben worden, dass Elon Musk bei einer Übernahme des Social Media-Konzerns eine "Rationalisierung der Mitarbeiterzahl" durchführen würde. Gleichzeitig wolle er die Nutzerzahl mehr als vervierfachen. (17.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Schwierige Zeiten erleben aktuell vor allem Online-Modehändler, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem Asos (ISIN: GB0030927254, WKN: 912703) eine Gewinnwarnung veröffentlicht und Boohoo (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ) einen Umsatzrückgang bekannt gegeben habe, seien die Aktien von Asos zeitweise um ein Drittel auf ein Zwölfjahres-Tief abgestürzt und die Papiere von Boohoo seien um 11% gefallen. Ihre deutschen Rivalen Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) und About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4) hätten bis zu 12,4% eingebüßt.