Die USA seien jedoch geplagt von Engpässen beim Transport, obwohl sie gewillt seien, ihre Produktion so stark wie möglich auszuweiten. Zahlen der US-Energie-Behörde (EIA) zufolge sei die US-Kohleproduktion seit Jahresbeginn um 3,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 auf etwa 203,7 Mio. Tonnen gestiegen. Jedoch kämen die Exporte aufgrund der mangelnden Kapazitäten des Schienen- und Seeverkehrs nicht hinterher.



Die EIA bestätige, dass die Verschiffung von US-Kohle ins Ausland im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5% auf etwa 20,2 Mio. Tonnen zurückgegangen sei. Darüber hinaus hätten die Kohleproduzenten in den USA mit Arbeitskräftemangel und im Zusammenhang langfristiger Klimaziele mit Investitionslücken in zahlreichen Kohleminen zu kämpfen. Das mache sich auf dem Markt für Steinkohle der Sorte Central Appalachia durch einen Spotpreisanstieg von 8,6% bemerkbar. Die USA seien offensichtlich kaum in der Lage, die fehlenden Angebotsmengen auf dem Weltmarkt aufzufangen.



Indien, als der zweitgrößte Kohlekonsument und -produzent der Welt, sei in einem hohen Maße von Kohleimporten abhängig. Rund 70% der Energie werde noch heute durch Kohlekraftwerke generiert. Die Nachfrage nach Kohle im Land sei so groß, dass die großen Mengen, die produziert würden, nicht ausreichen würden, um die Nachfrage zu bedienen. Da die Preise für Kohle in den vergangenen Monaten stark gestiegen seien, hätten Importeure im Land kaum Reserven für den Sommer angelegt, wohl in der Hoffnung auf wieder fallende Preise.



Da China momentan australische Importe boykottiere und einen großen Teil indonesischer Mengen aufkaufe, müsse Indien die teurere australische Kohle kaufen. Der Preis für Kohle der Sorte Newcastle sei um satte 43% angestiegen. Hinzu komme, dass Indien eines der schlimmsten und frühesten Hitzewellen aller Zeiten erlebe. Das führe dazu, dass die Haushalte verständlicherweise versuchen würden, mithilfe elektrischer Geräte die Häuser abzukühlen. Die Regierung habe nun angeordnet, dass die staatliche Bahngesellschaft, die auch Cargo transportiere, partiell den Betrieb einstellen müsse, damit die lebenswichtige Zufuhr von Energie an die Bevölkerung gewährleistet werden könne.



Mit den kommenden Sommermonaten werde in Asien die Zeit der eigentlichen Hitzemonate beginnen. Daher könne davon ausgegangen werden, dass die Nachfrage für Steinkohle zur Energiegewinnung eindeutig saisonal ansteigen werde. Dies sollte im Markt bereits eingepreist sein. Wenn aber die Hitze evtl. intensiver werde und länger anhalte als sonst, dann werde die Nachfrage noch weiter ansteigen. Fraglich sei, ob China mit der Null-Covid-Strategie es bei kommenden Lockdowns schaffe, die Industrie vor den negativen Auswirkungen zu schützen, denn falls nicht, dann dürfte die Nachfrage nach Kokskohle für Stahlfertigung fallen. Das angekündigte Infrastrukturprogramm dürfte die Händler positiv stimmen, jedoch hänge diese auch vom Umfang der Lockdowns ab. Kritisch werde es hingegen für die Europäer im Hinblick der Wintermonate.



Die Europäer würden momentan zu den größten Abnehmern der russischen Kohle gehören und dürften, auf der Suche nach Alternativen zum Gas, viel stärker Steinkohle nachfragen. Langfristig würden fast alle Staaten ihre Klimaziele erreichen wollen, jedoch sei die Abkehr von Kohle schwerer als vor einigen Jahren noch gedacht. Kurz- und mittelfristig treffe eine starke globale Nachfrage auf unterinvestierte Minen. Wenn Chinas Lockdowns im Rahmen der Null-Covid-Strategie nicht so verheerend wie die im April und Mai 2022 ausfallen sollten (durch den Lockdown sei die Nachfrage nach Kohle zurückgegangen), dann sei weiterhin mit steigenden Preisen und Volumina auf den Weltmärkten zu rechnen. (Ausgabe vom 16.06.2022) (17.06.2022/ac/a/m)







