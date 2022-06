Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TSMC ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

81,40 EUR +1,62% (17.06.2022, 14:59)



NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

84,52 USD -5,17% (16.06.2022, 22:00)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (17.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das TSMC Technology Symposium habe Anleger wieder einen detaillierten Blick auf die Roadmap des größten Chip-Auftragsfertigers der Welt gegeben. Es sei insbesondere um die neuesten Innovationen wie die 3N- und 2N-Technologieknoten sowie den Foundry-Ausbau gegangen. Eines werde dabei erneut deutlich: Es werde Jahre dauern, bis Intel hier gleichziehe.Intel habe sich beginnend mit den Schwierigkeiten bei der 10nm-Fertigung technologisch von TSMC überholen lassen. Sicherlich wolle sich der US-Konzern damit nicht abfinden, dass damit die Konkurrenten AMD oder NVIDIA Zugriff auf bessere Technologieknoten hätten, und investiere kräftig. Doch auch TSMC stecke ordentlich Geld in seine Foundries - und zwar 44 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr."Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Marktwachstum zu übertreffen, indem es seine Kapazitäten bei fortgeschrittenen Technologieknoten ausbaut, die Preise anpasst und neue Kunden gewinnt", habe es im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts von TSMC geheißen.Die Produktion im Technologieknoten 3N solle dabei schon in diesem Jahr bei TSMC anlaufen, habe es im Rahmen des Technology Summits geheißen. 2023 dürften dann die ersten Chips Kunden geliefert werden, die stark auf Leistungszuwächse im High-Performance-Bereich achten würden - also beispielsweise der M2-Chip von Apple Selbst wenn die Pläne aufgehen würden, habe Intel TSMC noch nicht eingeholt. Denn beim aktuell neuesten bekannten Technologieknoten 2N werde TSML die High-NA EUV-Anlagen von ASML bereits ab 2024 einsetzen können. Intel hingegen werde erst ab 2025 auf die neuen ASML-Maschinen zugreifen können.Wenn man wählen müsste, wäre aktuell die Aktie von TSMC der klare Favorit. Die Taiwaner seien Marktführer und hätten einen nachvollziehbaren Plan, wie sie ihre Position verteidigen würden. Intels Pläne klingen zwar gut, aber etwas zu ambitioniert, was ein zusätzliches Risiko in einem bereits riskanten Markt darstellt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)