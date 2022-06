Nach der Mitteilung der weiteren Drosselung hätten die Gaspreise kräftig zugelegt. Am Terminmarkt in London habe sich der Erdgas-Future um etwa 27 Prozent auf gut 250 Britische Pfund verteuert und das höchste Niveau seit Anfang April erreicht. Bereits am Dienstag habe der Preis über 30 Prozent zugelegt. Die höchsten Preise wurden Anfang März erreicht, als der Future kurzzeitig bis über 500 Pfund anzog, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der russische Gazprom-Konzern sorge weiter für große Unruhe in Deutschland. Am Dienstag habe der Gasriese angekündigt, seine Gas-Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 um 40 Prozent zu reduzieren, am Mittwoch nun ein weiterer Schlag. Die Preise für Erdgas würden weiter hochspringen, die Bundesregierung versuche zu beruhigen.Der russische Energiekonzern Gazprom reduziere die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. Von Donnerstagfrüh an würden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Leitung gepumpt, habe Gazprom am Mittwochnachmittag angekündigt.Erneut habe das russische Staatsunternehmen diesen Schritt mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens begründet. Gemeint sei Siemens Energy, die eine in Reparatur befindliche Gasturbine wegen der von Kanada verhängten Sanktionen derzeit nicht zurückliefern könne.Bereits am Dienstag habe Gazprom die Reduktion der maximalen Liefermenge um 40 Prozent auf zunächst bis zu 100 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag verkündet. Das entspreche rund 60 Prozent des bisher geplanten Tagesvolumens von 167 Millionen Kubikmeter Gas. Die Bundesnetzagentur habe die Angaben von Gazprom, wonach Verzögerungen bei Reparaturen an einem Gasverdichter-Aggregat der Grund für die reduzierten Gasliefermengen seien, wenig später zurückgewiesen.Mit den aktuellen Gas-Lieferkürzungen wolle Russland nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Unruhe stiften. "Die Begründung der russischen Seite ist schlicht vorgeschoben. Es ist offenkundig die Strategie, zu verunsichern und die Preise hochzutreiben", habe der Grünen-Politiker gesagt."Aktuell können die Mengen am Markt beschafft werden, wenn auch zu hohen Preisen. Es wird aktuell noch eingespeichert", habe Habeck mitgeteilt. "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet." Man beobachte die Lage aber sehr genau und sei über die Krisenstrukturen in engem Austausch. "Die aktuelle Lage zeigt aber auch: Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Und natürlich werden wir auch staatliche Maßnahmen ergreifen, wenn dies nötig ist."Eine Sprecherin Habecks habe gesagt, nach dem Schritt bei Nord Stream würden die Anstrengungen, die Gasspeicher in Deutschland aufzufüllen, nicht geringer. Die Stände der Gasspeicher lägen momentan bei rund 56 Prozent, so die Sprecherin. Stand heute werde weiter eingespeichert. Doch müsse die Lage natürlich genau beobachtet werden.