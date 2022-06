Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,36 EUR -4,62% (16.06.2022, 12:48)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,11 USD +7,77% (15.06.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (16.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio sei einer der interessantesten Akteure auf dem Markt für Elektroautos. Mit seinen SUVs und Limousinen sei das Start-up aus China extrem innovativ und gut positioniert. Vor kurzem habe das Team rund um William Li das neue Modell ET5 vorgestellt. Am Dienstag habe die Aktie einen Satz nach oben gemacht.Innovative Modelle, vollgepackt mit der modernsten Software. Markteintritt in Europa, den USA und dazu noch eine starke Ausgangsposition im Leitmarkt für Elektroautos China - Nio schreite fast nach einer Investition. Allen voran der ET5 sei für das Start-up die Eintrittskarte in den Massenmarkt.Dementsprechend bullish sei auch die Deutsche Bank in ihrer neuesten Studie zu Nio. Analyst Edison Yu erwarte, dass sich der chinesische EV-Hersteller von den Lieferengpässen wegbewegen und in einen robusten Produkt-Superzyklus übergehen werde.Auch "Der Aktionär" bleibe für Nio positiv. Die Pipeline sei gut gefüllt. Was die Software betreffe, sei das chinesische Start-up auf dem neuesten Stand. Der ET5 sollte den Verkaufszahlen in den nächsten Jahren einen Push geben.Anleger wagen eine Anfangsposition und stocken diese bei weiteren Schwächeanfällen der Aktie peu a peu auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link