Im obigen Artikel heiße es weiter: "Trotz dieser Stärke der Bären, bleibt "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung, dass sich spätestens im Bereich des Sommer-Tiefs 2020 zwischen 10.678 und 11.000 Punkten ein sehr starker Widerstand der Bullen formieren dürfte."



Der NASDAQ 100 notiere bereits 11.128 Punkten und damit in der Nähe dieser zähen Widerstandszone. Damit dürfte das kurzfristige Abwärtspotenzial begrenzt sein. Würden es die Bullen nicht die Marke bei 10.678 Punkten zu halten schaffen, könnte sich die Ausverkaufsdynamik verstärken. Ein Test der wichtigen 10.000-Punkte-Marke wäre dann sehr wahrscheinlich.



Nach oben müssten die Bullen so schnell wie möglich wieder den Widerstand bei 11.498 Punkten und die 12.000-Punkte-Marke erobern. Erst dann könnte man von einem nachhaltigen Rebound sprechen.



Das Sentiment an den US-Märkten könnte derzeit kaum schlechter sein. Steigende Zinsen, Rezessionssorgen und die geopolitische Krise würden die Anleger in die Flucht treiben. Daher könne man aktuell nicht ausschließen, dass der dynamische Abverkauf weitergehe.



Für langfristige Anleger würden sich dadurch enorme Chancen eröffnen, die günstigen Bewertungen der NASDAQ-100-Aktien für Nach- und Zukäufe zu nutzen. (17.06.2022/ac/a/m)







