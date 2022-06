Börsenplätze:



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (17.06.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) unter die Lupe.2021/22: EBIT wieder positiv: Nach einer ersten Durchsicht der Jahresabschlussunterlagen sei es Kapsch trotz Sondereffekten von -31,5 Mio. Euro gelungen, den operativen Turnaround zu realisieren. Bei vergleichbarem Umsatzniveau habe das EBIT mit 11,0 Mio. Euro klar über der Analysten- und der Konsenserwartung gelegen. Ohne die Sondereffekte hätte sich eine EBIT-Marge von 8,2% ergeben. Beide Segmente, Maut und Verkehrsmanagement, hätten wieder positive EBIT-Werte erzielt.Finanzziele 2022/23e: Weiterer EBIT-Anstieg geplant: Kapsch strebe erneut ein stabiles Umsatzniveau an und erwarte eine deutlich verbesserte Profitabilität. Offenbar rechne das Management noch nicht mit einer deutlichen Belebung des Neugeschäftes, insbesondere in Europa. Becker rechne mit einer EBIT-Marge von 2,9%. Die mittelfristigen Ziele 2027e mit mehr als 1,0 Mrd. Euro Umsatz und einer EBIT-Marge ≥10% seien vom Management bestätigt worden.FMR: Neues Kursziel bei 16,00 Euro (-4,2%) (alt 16,70 Euro): Wegen der zunehmenden Konjunktursorgen werde sich die Belebung beim Neugeschäft nach Einschätzung des Analysten um vielleicht sechs bis zwölf Monate verschieben. Becker habe seine Prognosen entsprechend nach unten angepasst, rechne aber gleichwohl mit einer weiter steigenden EBIT-Marge.Als positive Kurstreiber sehen der Analyst insbesondere ein früher als bisher erwartetes stärker steigendes Neugeschäft. Dies gelte auch bei zunehmender Gewissheit hinsichtlich einer Entschädigungszahlung an Kapsch aus dem PKW-Maut-Projekt in Deutschland; eine damit in Zusammenhang stehende Sonderdividende halte Becker für möglich.Angesichts der weiter hohen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten (Kriegsfolgen, Konjunkturrisiken, Zinserhöhungen) bestätigt Winfried Becker, Analyst von FMR Research, zunächst seine "halten"-Einschätzung. (Analyse vom 17.06.2022)Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die ODDO BHF Corporates & Markets AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.