Er habe im Gespräch mit kitco.com auch gesagt, dass Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), insbesondere in Form von Gold-Streaming-Unternehmen, die Anleger vor Inflation schützen könne. "Ich glaube nicht, dass wir die Höchststände der Inflation schon hinter uns haben", habe er gesagt. "Die US-Notenbank wird den US-Dollar stark stützen, aber ich weiß nicht, wie weit sie noch gehen kann, bevor es gefährlich wird. Ich denke, wir werden eine tiefe Rezession und einen Wachstumsrückgang erleben, weil die Kosten des Geldes im Vergleich zur Inflation steigen werden." Der World Gold Council habe kürzlich seine Umfrage unter den Zentralbanken veröffentlicht. Die Umfrage habe ergeben, dass 25 Prozent der Zentralbanken mehr Gold kaufen würden, um sich gegen Inflation und geopolitische Unsicherheit abzusichern.



"Die Goldkäufe der Zentralbanken sind ein wirklich guter Hinweis darauf, was einige führende Ökonomen in der ganzen Welt glauben, was erforderlich sein könnte, um ein Gefühl der Stabilität zu erhalten", habe er erklärt. "Vielleicht wissen die Zentralbanken etwas. Gold sollte in Zeiten von Konflikten ein Teil des Portfolios eines jeden sein." Da die Inflation die Kaufkraft untergrabe, sage Smallwood voraus, dass der US-Dollar viel von seinem Wert verlieren werde. "Ich meine, man muss sich nur die Käufe der Zentralbanken ansehen", erkläre er. "Anstatt sich mit dem US-Dollar zu stützen, kaufen sie Gold."



Die Inflation sei aktuell die große Unbekannt und das Schreckgespenst für alle Anleger - und auch für die Notenbanken. Einerseits müssten sie die Zinsen anheben, andererseits könne dies zu einer Rezession führen. Die Zwickmühle werde immer deutlicher und Gold sollte sich in diesem Umfeld gut entwickeln. (17.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsdaten in den USA fielen zuletzt deutlich höher aus als von Volkswirten erwartet, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Randy Smallwood, Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals, habe gesagt, dass "wir gerade erst den Anfang dieses Inflationsmonsters sehen", und angedeutet, dass man "Inflationsraten von 15 bis 20 Prozent" sehen könnte. Smallwood habe betont, dass die lockere Geldpolitik der Federal Reserve und Engpässe in der Lieferkette zu den höheren Preisen beitragen würden.