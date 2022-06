Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (17.06.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.Im Sog schlechter Nachrichten für die Bau- und Immobilienwirtschaft sei auch der Aktienkurs von HELMA Eigenheimbau in den vergangenen Wochen deutlich gesunken (3M: -34,6%). Der Analyst sehe HELMA jedoch aufgrund der nach wie vor soliden Geschäftsentwicklung sowie der fundamentalen Stärken des Unternehmens zu Unrecht in Sippenhaft genommen.Infolge der in 2017 angepassten Vertriebsstrategie würden HELMAs Projekte im Bauträgergeschäft nicht mehr unmittelbar nach Erhalt einer Baugenehmigung in den Verkauf gehen, sondern erst mit Vorlage verbindlicher Zusagen von Generalunternehmern bzw. einzelnen Gewerken bezüglich der Preise und Fristen. Der historische Strategieschwenk ermögliche es HELMA im aktuell von Materialengpässen und steigenden Beschaffungspreisen geprägten Marktumfeld umso mehr, den Kunden weiterhin ein hohes Qualitätsniveau sowie eine verlässliche Liefertreue zu bieten. Zudem agiere HELMA mit Preisanpassungsklauseln, die an die Entwicklung des Baupreisindex gekoppelt seien.Darüber hinaus erscheine die Immobiliennachfrage angesichts der weiterhin steigenden Häuser- und Grundstückspreise (Q1/22: +12,5% yoy; Quelle: Wüstenrot) kurzfristig ungebrochen sowie mittelfristig hierzulande ohnehin durch starke strukturelle Treiber untermauert. Hierzu würden u.a. die niedrige Wohneigentumsquote, der ungedeckte Wohnungsneubaubedarf sowie der hohe Stellenwert von selbstgenutztem Wohneigentum als Altersvorsorge und Inflationsschutz zählen. Der Analyst erwarte bei HELMA demnach eine robuste Entwicklung und gehe im Zuge der Halbjahreszahlen (11.08.2022) von einer Bestätigung der Guidance aus (Umsatz: 360 bis 380 Mio. Euro; EBT 30-33 Mio. Euro). Daher erachte er auch seine Prognosen in der jeweils unteren Hälfte des Zielkorridors (MONe: Umsatz 367,7 Mio. Euro; EBT 31,2 Mio. Euro) nach wie vor als realistisch.Die operativen Erwartungen für 2022 würden bei einer üblichen Steuerquote (MONe: 31,2%) in einem Jahresüberschuss in Höhe von 21,5 Mio. Euro bzw. einem EPS von 5,37 Euro münden. Dies impliziere auf dem aktuellen Kursniveau ein KGV von lediglich 7,4x, während die Peergroup durchschnittlich mit einem deutlich zweistelligen Multiple (2022e: 12,4x) bewertet werde. Auch bezogen auf das historische Bewertungsniveau HELMAs (Ø 5Y-KGV: 10,9x) erscheine die Aktie derzeit klar unterbewertet. Der starke Auftragsbestand von zuletzt knapp 360,2 Mio. Euro (per 31.12.) fuße zudem auf bankseitig beurkundeten Finanzierungszusagen, sodass der Analyst Stornierungen aufgrund der kurzfristig rasant gestiegenen Bauzinsen als unwahrscheinlich erachte.Die Risiken im Bau- und Immobiliensektor würden ungerechtfertigt stark auf dem Kurs HELMAs lasten, sodass die Aktie inzwischen schon aus Value-Gesichtspunkten hochattraktiv sei.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rechnet mit frischen Impulsen im Zuge der Halbjahreszahlen und bekräftigt seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 86,00 Euro für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 17.06.2022)