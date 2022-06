Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA habe sich für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Sowohl der Impfstoff der Hersteller BioNTech und Pfizer als auch das Präparat von Moderna könnten dafür zum Einsatz kommen.Das habe das Gremium am Mittwoch nach stundenlanger Diskussion jeweils einstimmig geurteilt. Das Abstimmungsergebnis sei für die FDA nicht bindend, meist folge die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Auch die Arzneimittelbehörde CDC müsse sich dem noch anschließen. Damit könnte es mit den Impfungen gegen das Coronavirus in dieser Altersgruppe in den USA demnächst losgehen. Von der US-Regierung habe es vor einigen Tagen geheißen, das ab dem 21. Juni damit gerechnet werde.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe die Empfehlung der US-Arzneimittelbehörde begrüßt. "Das ist eine gute Nachricht für Eltern", habe der SPD-Politiker am Mittwochabend bei Twitter geschrieben.Derzeit sei der Impfstoff von BioNTech/Pfizer in den USA für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen, der Impfstoff von Moderna für Menschen ab 18 Jahren. Bereits am Dienstag habe sich das FDA-Beratergremium aber dafür ausgesprochen, den Impfstoff von Moderna auch für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren zuzulassen.Für die beiden Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna seien dies sicherlich gute News. Beide Aktien hätten zuletzt auch leicht zulegen können. Als nächstes stehe die mögliche Zulassung der Omikron-Impfstoffe auf dem Programm. Ein Erfolg auch hier dürfte die Aktien weiter stützen. Langfristig würden aber immer mehr die weiteren Pipeline-Projekte in den Fokus rücken - insbesondere im Onkologie-Bereich. Gelinge hier der Durchbruch, dürften die Kurse deutlich höher notieren.Mit Material von dpaAFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: