Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (17.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.In den letzten Handelswochen habe die Aktie von Bavarian Nordic vor allem aufgrund der Affenpocken-Ausbreitung im Fokus gestanden. Doch die Gesellschaft wolle auch in den Kampf gegen Covid-19 eingreifen. Am Donnerstag habe der Impfstoff-Spezialist ein Update zu den weiteren Planungen dem Kapitalmarkt an die Hand gegeben.Bavarian Nordic habe das Studiendesign für seine Phase-3-Studie mit dem Covid-19-Booster-Impfstoffkandidaten ABNCoV2 angepasst. Demnach stehe nun ein Vergleichsimpfstoff zur Verfügung, der eine doppelblinde, kontrollierte Studie zum Nachweis der Nichtunterlegenheit von ABNCoV2 gegenüber einem zugelassenen mRNA-Impfstoff ermögliche.Die Studie solle im August 2022 beginnen. Am Zeitplan ändere sich durch das geänderte Programm nichts, die Daten erwarte Bavarian Nordic gegen Ende des Jahres. Für das kommende Jahr werde die Zulassung für den Impfstoff angepeilt.Derzeit stehe allerdings vor allem der Pocken-Impfstoff des Unternehmens im Fokus. Denn das zugelassene Vakzin adressiere Affenpocken-Infektionen. Bavarian Nordic habe zuletzt mehrere Aufträge gewonnen, die zu mehreren Prognoseanhebungen geführt hätten.Auch spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger können sich das interessante Papier noch ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bavarian Nordic-Aktie. Charttechnisch spannend! (Analyse vom 17.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.