Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon sei der klare Marktführer im E-Commerce und genieße in der Öffentlichkeit und bei seinen Kunden ein hohes Ansehen. In der Regel würden die Nutzer der Plattform treu bleiben, nachdem sie einmal etwas über Amazon bestellt hätten. Logisch, dass der US-Konzern seine Kunden gegen Produktfälschungen schützen möchte.Zusammen mit dem Juwelier Cartier ziehe Amazon gegen den Vertrieb von Produktfälschungen vor Gericht. Beide Konzerne würden in am Mittwoch bekannt gegebenen Klagen acht Firmen und einem Social-Media-Influencer vorwerfen, diese hätten zusammengearbeitet, um unter anderem über Amazon gefälschte Cartier-Armbänder zu verkaufen.Die Masche dabei sei gewesen, auf der Plattform ein unverfängliches Armband-Modell einzustellen - zugleich sei aber bei Instagram ein Link zu dem Angebot mit dem Versprechen platziert worden, dass die Käufer eine täuschend ähnlich aussehende Cartier-Fälschung bekommen würden.Amazon verkaufe Waren nicht nur selbst, sondern trete auch als Plattform für andere Händler auf, was Produktfälscher oft als Einfallstor nutzen würden. Im vergangenen Jahr habe der Konzern deswegen zum Beispiel die Kontrollen beim Einrichten eines Händler-Accounts ausgeweitet. Laut einem jüngst veröffentlichten Amazon-Bericht seien 2021 mit Beteiligung des Konzerns mehr als drei Millionen Produktfälschungen eingezogen worden.Amazon gehe nun rigoros gegen Produktfälscher vor und schütze damit nicht nur seine Kunden, sondern auch sein Image als beliebteste Online-Shopping-Plattform der Welt. DER AKTIONÄR bleibt für die Zukunft des Konzerns bullish und empfiehlt Anlegern bei der Amazon.com-Aktie an Bord zu bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".