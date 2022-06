NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

365,08 USD -3,14% (16.06.2022, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:





WKN Adobe-Aktie: 871981





Ticker-Symbol Adobe-Aktie: ADB





NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie: ADBE





Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (17.06.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe: Bruch des Aufwärtstrends - ChartanalyseAdobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese seien zwar über den Erwartungen ausgefallen, aber die Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe enttäuscht. Die Aktie befinde sich seit ihrem Allzeithoch bei 699,50 USD vom 19. November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Am 12. Mai habe der Wert ein Tief bei 370,27 USD markiert und damit den langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2011 getestet. Nach einer kleinen Erholung sei die Aktie gestern per Tagesschlusskurs unter 370,27 USD abgefallen. Nachbörslich sei die Aktie weiter unter Druck geraten.Das Chartbild der Adobe-Aktie mache nach dem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends einen bärischen Eindruck. Die Abwärtsbewegung sei frisch bestätigt und durch die Gewinnwarnung fundamental untermauert worden. In den nächsten Tagen und Wochen könne es zu weiteren Abgaben in Richtung 257,30 USD kommen, womit die Rally ab März 2020 komplett abverkauft werden würde. Eine erste Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich bei einem Ausbruch über 382,75 USD. Dann wäre ein Anstieg bis 416,06-420,78 USD möglich. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 441,90 USD. (Analyse vom 17.06.2022)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:332,95 EUR -3,80% (17.06.2022, 09:24)