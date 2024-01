Eine weiche Landung bedeute eine "Auffrischung" des Konjunkturzyklus. Dies sollte den zyklischeren Bereichen des Marktes, wie etwa kleinen und mittleren Unternehmen, Raum geben, um gegenüber den großen Unternehmen aufzuholen. "Wir behalten unsere bisherige Übergewichtung von US-Large Caps bei, weiten diese aber auf Mid Caps aus", erläutere Brown.



Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS Asset Management, ergänze: "In den vergangenen 24 Monaten hat insbesondere der Boom der Technologieunternehmen das Gewicht der USA in den globalen Portfolios verstärkt. Nun erleben wir, dass auch US-Midcaps, die zuvor tendenziell übersehen wurden, in den Fokus der Investoren geraten. Dies stellt möglicherweise eine der großen Überraschungen des Jahres 2024 dar. Ein wesentlicher Stabilitätsfaktor für diese Entwicklung ist der US-Verbraucher, der für eine konstante Nachfrage sorgt."



"Begünstigt durch einen stabilen Arbeitsmarkt und sinkende Zinsen gewinnt der Konsumentensektor an Fahrt. Eine Entwicklung von der Midcap-Unternehmen mit ihrer zum Teil robusten Positionierung profitieren. Daher ist es aus unserer Sicht für Investoren sinnvoll, nicht nur die großen Indizes im Auge zu behalten, sondern auch die attraktiven Möglichkeiten, die US-Mittelstandsunternehmen bieten, zu berücksichtigen."



Das Übergewicht bei japanischen Aktien werde ebenfalls fortgesetzt. Und auch die Regionen Europa und Emerging Markets ex China würden ins Übergewicht gehen. "Während wir ein weiteres Jahr mit einer robusten US-Wirtschaft erwarten, sind wir optimistisch, dass sich der Gütersektor erholt, was anderen, stärker konjunkturorientierten Regionen helfen dürfte", begründe Brown. Die europäische Wirtschaft könnte einer der Hauptprofiteure sein. Daneben würden wichtige Indikatoren in den Emerging Markets ex China auf eine Besserung der Unternehmensgewinne hindeuten.



Bei chinesischen Aktien bleibe die Gewichtung neutral: "Die geopolitische Ungewissheit und die immer noch beträchtliche wirtschaftliche Belastung durch den Immobiliensektor könnten eine kurzfristige Verbesserung bei den Bewertungen und Gewinnen begrenzen", habe Brown gesagt und sei zudem skeptisch, ob einige Konjunkturmaßnahmen, die auf strategisch wichtige Branchen abzielen würden, tatsächlich effizient in ein Gewinnwachstum umgesetzt werden könnten oder stattdessen zu Überkapazitäten und niedrigen Margen führen würden. (16.01.2024/ac/a/m)







