Die Widerstandsfähigkeit des Sektors während Chinas langen Lockdowns 2022 habe erneut gezeigt, dass das grundsätzliche Wachstum der Ausgaben für Luxusgüter alles andere als eindimensional sei, und dass die USA und Europa äußerst dynamische Wachstumsmuster aufweisen würden.



Die absolute Marktdominanz des globalen Luxussektors durch europäische Unternehmen sei ein weiteres Merkmal, das diesen Sektor von den meisten anderen Wirtschaftssektoren unterscheide. Diese starke Position erhöhe die Attraktivität des Luxussektors für europäische Aktienanleger und könnte in der Tat einer der Gründe für die über dem Marktdurchschnitt liegenden Renditen dieser Unternehmen sein.



Ein weiteres Merkmal des Luxussektors sei, dass es für Anleger schwierig sei, den Branchenführer LVMH zu übersehen. Trotz seiner Größe setze das Unternehmen in den meisten Quartalen immer noch den Maßstab für Wachstum. Neben den traditionellen Kategorien von "soft luxury" (z. B. Mode und Lederwaren) und "hard luxury" (z. B. Schmuck und Uhren) gebe es auch luxuriöse Möglichkeiten in tangentialen Bereichen wie Automobilen. Während Ferrari hier die klare Benchmark sei, hätten andere namhafte Unternehmen wie Mercedes-Benz ihren strategischen Fokus auf das hochprofitable obere Ende ihrer Produktpalette verlagert. (06.04.2023/ac/a/m)







Meiner Meinung nach sind die üblichen Eigenschaften von Luxusmarken das Markenerbe (d. h. hohe Eintrittsbarrieren), das knappe Angebot (d. h. oft freiwillig) und die relative Preisunempfindlichkeit (d. h. Spiegelbild der Kundendemografie). Diese drei Aspekte sind je nach Marke unterschiedlich stark ausgeprägt, erklären jedoch insgesamt, warum die Luxusbranche in wirtschaftlich unbeständigen Zeiten oft als sicherer Hafen dient, so Marc Schartz, European Equities Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Es sei unwahrscheinlich, dass etablierte Marken vom Markt verdrängt würden: Die Preissetzungsmacht verhindere, dass die Gewinnspannen in inflationären Zeiten unter Druck geraten würden, und obwohl die Nachfrage nicht völlig immun gegen Konjunkturabschwünge sei, sei der typische Kunde meist relativ gut abgesichert.