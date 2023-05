Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich der Dienstleistungssektor in China nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen noch immer gut entwickelt, hat die Industrie bereits deutlich an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im Mai auf 6,3% nachgelassen haben. Die Verbraucherpreise vieler Energiegüter seien im Monatsvergleich zurückgegangen, und bei frischen Lebensmitteln sei das Potenzial für saisonbedingte Preissenkungen weiterhin groß. Für die Kerninflationsrate erwarten die Analysten der DekaBank nur eine leichte Abnahme auf 5,5%. Ausschlaggebend hierfür sei ein geringerer Preisauftrieb bei Industriegütern, da Lieferengpässe sowie gestiegene Kosten für Energie und Vorleistungsgüter an Bedeutung verlieren würden. Demgegenüber dürfte sich die Verteuerung von Dienstleistungen noch etwas weiter beschleunigt haben, trotz des dämpfenden Effekts des Deutschland-Tickets.Die jüngsten Aussagen von FOMC-Mitgliedern würden andeuten, dass es zumindest eine Minderheit gebe, die eine weitere Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte im Juni nicht ausschließen wolle. Das Zünglein an der Waage könnte hierbei der nächste US-Arbeitsmarktbericht sein. Sehe man von den starken witterungsbedingten Verzerrungen ab, dann habe sich die Beschäftigungsentwicklung in den vergangenen Monaten abgeschwächt. Die Analysten der DekaBank gehen davon aus, dass diese Entwicklung auch im Mai anhalten wird. Nach wie vor sei es die überaus hohe Überschussnachfrage nach Arbeitskräften, die eine noch deutlichere Abschwächung am Arbeitmarkt verhindere. Die Arbeitslosenquote habe sich seit Frühjahr vergangenen Jahres in einem Bereich von 3,5% eingependelt. Vermutlich dürfte dieser Wert auch im Mai vorgelegen haben. (26.05.2023/ac/a/m)