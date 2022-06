Bild: Kontinuierlicher Vermögensaufbau für einen gesicherten Ruhestand

Quelle: Gerd Altmann via pixabay.com

Wer die Rentenlücke stopfen möchte, muss sich also schon früh Gedanken zur geeigneten Altersvorsorge machen. Normalerweise besteht die Altersrente aus der gesetzliche Rentenversicherung der betriebliche Altersvorsorge und einer privaten Vorsorge. Wer sich nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen möchte oder vielleicht keinen Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge hat, sollte nach einer passenden private Altersvorsorge Ausschau halten. Dabei gilt ein wichtiger Grundsatz: Je früher mit dem Aufbau einer Vorsorge gestartet wird, desto lukrativer ist das ersparte Kapital am Ende. Viele Berufseinsteiger kümmern sich leider noch zu wenig um Ihre Altersvorsorge.



Die Rente aufstocken – aber wie ?

Wer zu private Altersvorsorge recherchiert wird sicherlich schnell auf Rürup und Riester stoßen. Ein weiterer Weg, der in Deutschland noch viel zu selten genutzt wird, ist der in Wertpapiere zu investieren. Leider wird diese Art des Investments häufig mit riskanter Zockerei in Beziehung gebracht. Aber mit einer langfristigen und konservativen Strategie kann dies eigentlich nur ein Gewinn werden. Wer sein Erspartes nur auf dem Bankkonto liegen lässt, vergibt vielversprechende Chancen, dieses zur Altersvorsorge anzulegen. Sparbücher, Girokonten und Festgeld haben zwar einen sicheren Ruf, die Zinsen die es dort gibt, taugen allerdings nicht, um sein Geld zu vermehren. Im schlimmsten Fall werden Negativzinsen fällig, wenn Geld ungenutzt auf dem Konto liegen bleibt.



Die Inflation als Gegner

Über lange Zeiträume gesehen, muss auch mit einem weiteren Gegenspieler gerechnet werden: der Inflation. Egal, wo man lebt und sein Bankkonto hat, das Geld wird mit der Zeit immer weniger Kaufkraft haben. Selbst zu normalen Zeiten ist es in Deutschland so, dass der Wertverlust durch Inflation etwa ein Viertel in zehn Jahren beträgt. Krisen, wie wir sie aktuell mit der Ukraine erleben, wirken dann noch wie ein Brandbeschleuniger und lassen den Wertverfall noch schneller voranschreiten. Deswegen ist es wichtig, sein Geld arbeiten zu lassen und es so investieren, dass es bestenfalls Renditen einbringt, die oberhalb der Inflationsrate liegen.



Wertpapiere sind eine einfache Möglichkeit, langfristig ein Vermögen aufzubauen und damit einen unbeschwerten Rentenabend zu genießen. Onlinebanking macht es heutzutage möglich, schnell und sicher Wertpapiere zu kaufen und sich ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren anzulegen. Mit einem Smartphone und der passenden App ist es ein Kinderspiel vom Sofa aus am Wertpapiermarkt teilzunehmen.



In welche Wertpapiere sollte investiert werden?

Die Möglichkeiten in Wertpapiere zu investieren sind vielfältig und für den Beginner unüberschaubar. Neben den klassischen Aktien werden alle Arten von Zertifikaten, Optionsscheinen und weiteren Anlagemöglichkeiten angeboten. Der Einsteiger in den Wertpapierkosmos ist gut damit beraten, erst einmal mit Aktien zu beginnen. Das bedeutet aber nicht, das nun der große Rechercheaufwand beginnen muss, der anschließend in einen Kaufrausch ausgemachter Einzelaktien endet. Weit weniger arbeitsintensiv sind Aktienfonds. Dies sind Pakete, die Aktien unterschiedlicher Firmen innehalten. Aktienfonds sind oft nach unterschiedlichen Kriterien zusammengestellt worden. So ist es zum Beispiel möglich, einen Fond nur mit Aktien aus der Automobilbranche zu kaufen, oder einen Fond nur mit Aktien aus dem asiatischen Raum oder einen Fond der sich ausschließlich erneuerbaren Energiethemen widmet. Börsenhändler sind sehr kreativ, immer neue Aktienfonds zu den unterschiedlichsten Themen aufzulegen. Weltweit stehen etwa 50.000 Fonds zur Auswahl. So wird es möglich gemacht, bereits mit kleinen Investitionen das eigene Geld breit zu streuen. Dies ist wichtig, um nicht sein ganzes Kapital auf eine Karte zu setzen und den möglichen Absturz oder Ausfall eines einzelnen Unternehmens unbedeutend zu machen. (29.06.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die demografische Entwicklung in Deutschland hat immer größeren Einfluss auf die Entwicklung der Rente. Immer mehr Menschen im Pensionsalter stehen immer weniger Personen gegenüber, die in die Rentenkassen einzahlen. Dies hat zur Folge, dass die gesetzliche Rente in ihrer zukünftigen Entwicklung kontinuierlich fallen wird. Auch der Normalverdiener läuft damit Gefahr, nach dem Berufsende nicht ausreichend Rente zu beziehen, um seinen gewohnten Lebensstandard zu halten.Die gesetzliche Rente beträgt etwa 40% des letzten Nettoeinkommens des Arbeitnehmers. Das könnte bei vielen Menschen zu knapp sein, um den Lebensstandard im Rentenalter weiter zu genießen. Hier kommt eine zusätzliche Altersvorsorge ins Spiel, welche die Lücke zwischen letztem Einkommen und Rentenzahlung schließen soll. Dafür ist es allerdings notwendig, dass die Altersvorsorge rechtzeitig geplant wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Ruhestand ohne finanzielle Sorgen angegangen werden kann. Aber welche Rente können Arbeitnehmer eigentlich erwarten? Zum Glück gibt es entsprechende Webseiten, dort berechnen Sie Ihre Rente für die optimale Altersvorsorge