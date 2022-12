Der von der Energiepreisentwicklung ausgehende Angebotsschock habe zu einer massiven Beschleunigung der Inflation beigetragen. In den USA hätten die Inflationsraten in der Spitze 9,1% erreicht. Im Euroraum, wo die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen besonders ausgeprägt gewesen sei, habe die Teuerung bis auf 10,6% (Okt. 2022) angezogen. Der Preisschub erhöhe die Produktionskosten, verringere die Realeinkommen und stelle damit einen erheblichen Belastungsfaktor für das Wirtschaftswachstum dar. Der Bremseffekt werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die starke Beschleunigung der Teuerung die Notenbanken zum Gegensteuern zwinge.



Tatsächlich habe die Explosion der Inflationsraten eine Verschärfung der Geldpolitik in einem Tempo und Ausmaß provoziert, wie es in den vergangenen 40 Jahren in den USA und in der mehr als zwanzigjährigen Geschichte der EZB nicht vorgekommen sei. Im Verlaufe des Jahres 2022 habe die US-Notenbank ihren Leitzins um 425 Basispunkte auf nun 4,25-4,5% nach oben geschleust. Die Europäische Zentralbank habe bis zum Sommer gezögert, dann jedoch den Kurswechsel eingeleitet und den Einlagensatz ab Juli 2022 um insgesamt 250 Basispunkte (von -0,5% auf aktuell 2,0%) nach oben geführt.



Die Eintrübung der Konjunkturaussichten, die Beschleunigung der Inflation und die rasche Verschärfung der Geldpolitik hätten an den Märkten tiefe Spuren hinterlassen. Besonders eklatant seien die Auswirkungen auf die Anleihemärkte gewesen. Anleihen, die normalerweise als stabilisierende Komponente eines Vermögens gelten würden, dürften das Jahr nach aktuellem Stand (14.12.2022) mit einem historisch hohen Verlust von rund 18% (Bloomberg Global Aggregate Index, Total Return) beenden.



Kaum weniger unter die Räder gekommen seien Aktien. Die Aktienmärkte hätten vor allem im vierten Quartal viel Boden gutmachen können, dürften das Jahr aber dennoch mit herben Verlusten beenden: Momentan stünden S&P 500 mit rund 15%, EURO STOXX und DAX 40 mit etwa 8 bzw. 9% tief in der Verlustzone. Am härtesten getroffen habe es die Technologiewerte, die sich aufgrund der meist langfristigen (und vielfach auf die fernere Zukunft bauenden) Gewinnperspektiven als besonders anfällig gegenüber höheren Zinssätzen erwiesen hätten. Entsprechend steuere der Index der Technologiebörse NASDAQ derzeit auf einen Jahresverlust von etwa 28% zu.



Wo Schatten sei, sei aber auch Licht. Der Anstieg der Anleiherenditen habe den Anlegern im Jahr 2022 herbe Kursverluste beschert. Der positive Aspekt davon sei: Die Zeit der jämmerlichen Niedrig-, Null- und Negativzinssätze scheine hinter uns zu liegen. Mit Anleihen, vor allem Unternehmensanleihen, lasse sich wieder eine akzeptable Rendite verdienen. Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade-Segment würden mittlerweile wieder auf eine Rendite von rund 3,7% (ICE BofA Euro Corporate Index, Duration: 4,8) kommen, wobei der Risikoaufschlag gegenüber Staatsanleihen im längerfristigen Vergleich deutlich überdurchschnittlich sei. Nach Einschätzung der Experten würden diese Renditen die noch bestehenden Kursrisiken kompensieren, vor allem wenn man bei der Duration ("durchschnittliche Laufzeit") defensiv (kurz) bleibe. Hier sähen die Experten Chancen für 2023.



Chancen biete auch der Aktienmarkt. Gerade auch in Europa sei das Bewertungsniveau deutlich günstiger geworden. Das rechtfertige aus Sicht der Experten eine neutrale Positionierung am Aktienmarkt, gerade auch für langfristig orientierte Investoren. Auch die Verluste des Jahres 2022 würden sich relativieren, wenn man die starken Ergebnisse der Vorjahre mit ins Bild nehme. Da die Unsicherheit über das Ausmaß der noch bevorstehenden Zinserhöhungen der Notenbanken hoch sei, das Wirtschaftswachstum sich voraussichtlich weiter abschwäche, und der Druck auf die Gewinnmargen der Unternehmen zugenommen habe, würden die Experten vorerst weiter auf Sicht fahren. Sie seien allerdings zuversichtlich, dass sich im späteren Verlauf des Jahres 2023, wenn ein Ende der Zinserhöhungen und eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivität erkennbar werde, interessante Anlagemöglichkeiten bieten würden. (Ausgabe vom 16.12.2022) (20.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2022 geht zu Ende. Es war ein besonderes Jahr, mit großen Herausforderungen. Vielleicht sind wir noch nicht "über den Berg", das neue Jahr lässt uns jedoch auf Besserung hoffen, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.In der Tat habe das Jahr 2022 politisch und wirtschaftlich große Veränderungen gebracht. Schon seit einiger Zeit hätten die Reibungen zwischen den westlichen Industriestaaten und insbesondere den USA einerseits mit China, andererseits mit Russland zugenommen. China versuche mehr und mehr, politischen Einfluss in Asien, Lateinamerika und Afrika zu gewinnen, und mache seinen Anspruch auf Taiwan und das Südchinesische Meer immer ungenierter geltend. Russland träume von alter Größe, und scheine als Gegenspieler zu den USA das Bündnis gerade mit den Regimen zu suchen, die mit den westlichen Staaten über Kreuz stünden. Mit dem Angriff auf die Ukraine habe Russland aus Sicht des Westens endgültig den "Rubikon" überschritten.Die Panzer, die im Februar in die Ukraine eingedrungen seien, hätten aber nicht nur eine weltpolitische Verschiebung markiert, auch das wirtschaftliche Umfeld habe sich schlagartig geändert. Liefereinschränkungen der einen Seite und Sanktionen der anderen Seite hätten den Markt für Energierohstoffe auf den Kopf gestellt und die Preise in die Höhe schnellen lassen. Der ohnehin steigende Ölpreis habe mit Ausbruch des Krieges und der Bekanntgabe massiver Sanktionen gegen Russland scharf angezogen. Zeitweise seien die Notierungen für die Sorte Brent auf über 120 USD pro Fass geklettert.