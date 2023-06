Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (15.06.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch in einigen Ergebniskategorien Rekordwerte erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 22,1 Prozent auf 18,2 Mrd. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 11,1 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro, das EBIT um 11,7 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro verbessert. Die Ergebnisse seien laut dem Management des Stahlkonzerns von positiven und negativen Einmaleffekten beeinflusst: In zwei Divisionen sei es im Geschäftsjahr 2022/23 zu außerordentlichen Abschreibungen in der Höhe von 205 Mio. Euro gekommen. Demgegenüber stünden positive Effekte von 133 Mio. Euro aus dem Verkauf eines Grundstücks.Das Ergebnis nach Steuern habe sich um 11,4 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro reduziert. Der Vergleichswert des Vorjahres von 1,3 Mrd. Euro habe jedoch ein positives Bewertungsergebnis aus dem Verkauf der HBI-Anlage in den USA von 257 Mio. Euro enthalten. Die Nettofinanzverschuldung sei von 2,3 Mrd. auf 1,7 Mrd. Euro gesunken und somit den niedrigsten Wert seit der Periode 2006/07. Sie habe damit innerhalb von drei Jahren mehr als halbiert werden können. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Vorstand aus heutiger Sicht ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,7 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro.Sowohl die Zahlen als auch die Prognose seien an der Börse gut angekommen. Dennoch schafft es die Aktie nicht, sich aus der Konsolidierung zu befreien, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu der voestalpine AG. (Ausgabe 23/2023)Börsenplätze voestalpine-Aktie: