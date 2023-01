Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,00 EUR +0,13% (26.01.2023, 12:34)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,04 EUR +0,67% (26.01.2023, 12:25)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (26.01.2023/ac/a/a)



Bis zur Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/23 am 8. Februar müssen sich Aktionäre von voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) zwar noch gedulden. Deutsche Bank Research habe das Kursziel für die Aktie bereits vorab von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gesunkene Durchschnittspreise sollten dem Stahlkonzern zwar ein im Vergleich zum Vorquartal schwächeres Jahresviertel beschert haben, habe Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie geschrieben. Die Geschäftssegmente mit hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis hätten sich aber weiter solide entwickelt. Der Experte habe seine Schätzungen für die Jahre bis 2025 angehoben. Derweil sorgte das Unternehmen mit einem Zukauf für Schlagzeilen. Mit der Akquisition der Metaltec AG baue die Schweizer Tochtergesellschaft von voestalpine ihr Angebot im Hochqualitätssegment weiter aus. Metaltec AG liefere so genannten Blankstahl - also gezogenen oder geschliffenen Edelstahl, der engste Toleranzen und eine besonders ebene und glatte Oberfläche und eine dadurch verbesserte Bearbeitungsfähigkeit aufweise. Der Fokus liege dabei auf Branchen mit höchsten Ansprüchen, wie der Schweizer Uhrenindustrie, der Medizintechnik (Implantate, Instrumente), aber auch der Automobilzulieferindustrie. Metaltec AG habe 2021 einen Umsatz von mehr als zehn Mio. Schweizer Franken erzielt.