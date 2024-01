7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze voestalpine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

26,32 EUR -1,72% (17.01.2024, 09:34)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

26,34 EUR -1,57% (17.01.2024, 09:33)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (17.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.Die Geschäftszahlen für das 2. Quartal 23/24, die Anfang November veröffentlicht worden seien, hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. voestalpine habe im 2. Quartal einen EBITDA-Rückgang von 28% auf EUR 410 Mio. hinnehmen müssen. Der Ergebnisrückgang habe alle Segmente mit Ausnahme der Metal Engineering Division betroffen, die von einer anhaltend starken Nachfrage aus dem Öl- und Bahnbereich habe profitieren können. Hier sei das EBITDA im Jahresvergleich um +10% auf 133 Mio. Euro gestiegen. Das Segment Steel habe sich trotz eines Ergebnisrückgangs gegenüber dem Vorjahr aufgrund gesunkener Einkaufspreise für Rohstoffe (Eisen und Kokskohle) besser als erwartet entwickelt. Im Segment High Performance Metals hingegen sei das EBITDA um fast 50% auf EUR 47 Mio. zurückgegangen. Dies sei einerseits auf den Preisdruck und andererseits auf geringere Produktionsmengen sowie die Inbetriebnahme des neuen Werkes in Kapfenberg zurückzuführen.Aufgrund des schwächeren makroökonomischen Umfelds habe das Management den EBITDA-Ausblick für das Gesamtjahr auf rund EUR 1,7 Mrd. reduziert und erwarte damit einen Wert am unteren Ende der bisher kommunizierten Bandbreite von EUR 1,7 Mrd. bis EUR 1,9 Mrd. Der Free Cashflow der voestalpine sollte im Gesamtjahr bei rund EUR 300 Mio. liegen. Zuvor seien rund EUR 500 Mio. erwartet worden. Dies spiegele auch den vorsichtigeren Gewinnausblick des Managements wider.Q3-Zahlen ante portas: Für das 3. Quartal erwarte der Analyst ein Konzern-EBITDA von EUR 363 Mio. (-16%), bei einem um 9% niedrigeren Umsatz von EUR 3,92 Mrd. Das EBITDA des Segments Steel dürfte mit EUR 145 Mio. (in etwa auf Vorjahresniveau), aufgrund schwächerer Auslieferungen zum Jahresende aber solidem Automobilgeschäft und guter Nachfrage aus dem Öl- und Gassektor, den saisonalen Tiefpunkt markieren. In der Metal Engineering Division sollte der zuletzt herausragende Beitrag der Nahtloserohre weiter zurückgehen. Der Analyst erwarte ein EBITDA von 111 Mio. EUR (-17% gegenüber dem Vorquartal). Bei High Performance Metals habe sich Nachfrageschwäche nach Werkzeugstahl prolongiert. Aufgrund geringerer Anlaufkosten für das neue Werk in Kapfenberg erwarte Remis jedoch ein EBITDA von EUR 64 Mio. (rund ein Drittel höher als im Vorquartal). Bei Metal Forming erwarte er mit EUR 69 Mio. einen leichten Rückgang im zweistelligen Prozentbereich sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal, was vor allem auf die Produktionsstillstände in der Autoindustrie während der Weihnachtsfeiertage zurückzuführen sei.Die internen Wirtschaftsprognosen von Remis würden auf ein bescheidenes BIP-Wachstum in der Eurozone im Jahr 2024 hindeuten (RBIe 0,5%), gefolgt von einer etwas besseren Dynamik im Jahr 2025 (RBIe 1,5%). Vor diesem Hintergrund erwarte er, dass sich das EBITDA bis zum Geschäftsjahr 25/26e in einer Bandbreite von rund EUR 1,7-1,8 Mrd. bewegen werde. Kurzfristig profitiere der Konzern von der relativen Stärke bzw. Widerstandsfähigkeit der ergebnisrelevanten Sektoren wie Automobil, Luftfahrt, Eisenbahn sowie Öl & Gas. Die derzeit schwächelnden Geschäftsfelder wie Bau und Maschinenbau würden ohnehin weniger zum Konzernergebnis beitragen. Während die Free Cashflow-Schätzung des Analysten für das aktuelle Geschäftsjahr von EUR 345 Mio. im Einklang mit seiner Konzernprognose von ca. EUR 300 Mio. stehe (in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal habe der CFO bis zu EUR 500 Mio. in Aussicht gestellt), sollte der steigende Investitionsbedarf (der Höhepunkt werde für die Geschäftsjahre 24/25-25/26 erwartet), welcher durch die Dekarbonisierungsstrategie getrieben werde (EUR 1,5 Mrd. bis 2030, einschließlich vorbereitender Ausgaben für Phase 2), die FCF-Generierung in den nächsten Jahren begrenzen.Im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 7. Februar hält Markus Remis, Analyst der RBI, an seiner "Halten"-Empfehlung für voestalpine fest und senkt das Kursziel auf EUR 30 von zuvor EUR 35. Er gehe nicht davon aus, dass die Zahlen einen Katalysator für den Aktienkurs enthalten würden und erwarte, dass das Management das EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr von rund EUR 1,7 Mrd. bekräftigen werde. Dies sei entsprechend Marktschätzungen eskomptiert. Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme im Wesentlichen stabiler Rahmenbedingungen stufe der Analyst das Risiko-Ertrags-Profil weiterhin als neutral ein. Vor allem rechne er mit einer weitgehend stagnierenden Ergebnisentwicklung im kommenden Geschäftsjahr (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.