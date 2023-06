3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze voestalpine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

32,14 EUR +3,34% (07.06.2023, 16:24)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

31,98 EUR +3,29% (07.06.2023, 16:45)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (07.06.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.voestalpine habe mit einer besser als erwarteten Performance im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23 in Verbindung mit der großzügigeren Dividendenausschüttung überzeugen können.Mit einem EBITDA für das Geschäftsjahr 2022/23 von EUR 2,54 Mrd. (+11%) habe die voestalpine die Zielsetzung von rund EUR 2,5 Mrd. marginal übertroffen. Während dies erwartungsgemäß über der Annahme des Analysten von EUR 2,4 Mrd. (unteres Ende der Marktschätzungen) gelegen habe, sei die Abweichung zum Konsens von EUR 2,49 Mrd. eher moderat. Die Umsatzerlöse hätten sich auf EUR 18,22 Mrd. (+22%) belaufen und im Wesentlichen dem Konsens von knapp EUR 18 Mrd. entsprochen. Der Nettogewinn von EUR 1,07 Mrd. habe einem Gewinn je Aktie von EUR 6,01 entsprochen.Auf der Ebene der Geschäftsbereiche sei Metal Engineering mit einem EBITDA von EUR 586 Mio. (+44%) der größte Outperformer gewesen, was auf die besonders gute Entwicklung bei Nahtlosrohren und die höhere Rentabilität des Bahngeschäfts zurückzuführen sei. Das EBITDA des Stahlsegments sei mit EUR 1,12 Mrd. fast auf dem Vorjahrsniveau gewesen und habe der Analystenprognose entsprochen.Das EBITDA für das Q4 in Höhe von EUR 666 Mio. habe den angekündigten einmaligen Ertrag von EUR 133 Mio. aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Deutschland enthalten. Gleichzeitig habe die Gruppe eine Wertminderung in Höhe von EUR 32 Mio. in der Division Stahl im Zusammenhang mit der 20%igen Beteiligung an der HBI-Anlage in Texas verdaut.Das Management habe eine Dividende von EUR 1,50 (Rendite aktuell 4,8%) vorgeschlagen, was deutlich über der Analysten- und der Marktmedianprognose einer unveränderten Ausschüttung von EUR 1,20 gelegen habe.Die letzte Empfehlung zur voestalpine-Aktie lautete "Halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen