Börsenplätze voestalpine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

20,60 EUR -6,70% (04.08.2022, 15:53)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

20,70 EUR -5,48% (04.08.2022, 15:39)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (04.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.In puncto Gewinn habe voestalpine im Q1 vollauf überzeugen können, die Cashflow-Generierung sei aber deutlich hinter den Erwartungen geblieben.Bereits Mitte Juli habe voestalpine ausgezeichnete vorläufige Ergebnisse für das Q1 22/23 veröffentlicht. Diese seien mit der heutigen finalen Zahlenvorlage bestätigt worden. Der Umsatz sei um 38% auf knapp EUR 4,65 Mrd. gestiegen, das EBITDA habe um 69% auf EUR 879 Mio. zugelegt und das EBIT habe sich mehr als auf EUR 693 Mio. verdoppelt. Auf Divisionsebene hätten vor allem Steel und High Performance Metals zu überzeugen wissen. Beide hätten trotz moderater Volumenentwicklung von den Kostenanstieg überkompensierenden Preiserhöhungen sowie einem profitableren Produktmix (z.B. Erholung der Energie- und Luftfahrtindustrien) profitiert. Inklusive des Beitrags von EUR 0,51 des als nicht-fortgeführter Aktivität konsolidierten HBI-Werks in Texas habe der Konzern einen Gewinn je Aktie von EUR 3,34 generiert.Als Schwachpunkt habe sich die Cashflow-Generierung erwiesen, welche von massiv gestiegenem Umlaufvermögen beeinträchtigt gewesen sei. Mit EUR -551 Mio. sei der operative Cashflow deutlich negativ gewesen. Knapp EUR 1 Mrd. sei höheren Vorratspositionen geschuldet (davon wiederum 2/3 durch höhere Preise getrieben). Dank des Verkaufserlöses des HBI-Werks in Texas habe die Nettoschuldung mit EUR 2,28 Mrd. gegenüber dem Jahresende 2021/22 annähernd stabil gehalten werden können. Für das GJ 2022/23 werde weiterhin mit einem positiven freien Cashflow (exkl. Desinvestitionen) gerechnet.Das Management habe bereits kürzlich den EBITDA-Ausblick von einer Spanne von EUR 1,8 bis 2,0 Mrd. auf rund EUR 2,0 Mrd. moderat angehoben. Dies sei im aktuellen Marktkonsens von EUR 2,06 Mrd. eskomptiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.