Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (07.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.voestalpine habe Q3 23/24 Ergebnisse berichtet, die nur auf den ersten Blick den Analystenprognosen entsprochen hätten. Der Gewinn sei duch positive Einmaleffekte inflationiert worden. Auf adjustierter Basis habe das EBITDA 12% unter der Analystenschätzung gelegen. Das Gesamtjahresziel für das EBITDA von ca. EUR 1,7 Mrd. sei bestätigt worden.Mit einem Umsatzrückgang von 10% auf EUR 3,87 Mrd. und einem EBITDA-Rückgang von 15% auf EUR 368 Mio. hätten die Q3-23/24-Ergebnisse der voestalpine der Analystenprognosen entsprochen. Allerdings habe das EBITDA Einmaleffekte von EUR +44 Mio. enthalten. Bereinigt um diese sei die Analystenschätzung um 12% verfehlt worden. Die Einmaleffekte würden einerseits aus staatlichen Energiekostenzuschüssen und andererseits aus der Neubewertung von Personalrückstellungen sowie negativen Bewertungseffekten aus der strategischen Gasspeicherung stammen.Auf Segmentebene habe das EBITDA im Stahlbereich mit EUR 157 Mio. (+12% yoy) die Analystenschätzung von EUR 145 Mio. übertroffen. Das bereinigte Ergebnis korrigiert um die positiven Einmaleffekte von EUR +34 Mio. habe somit EUR 123 Mio. betragen und um etwa 15% unter der Annahme des Analysten gelegen. Das Segment High Performance Metals habe EUR 56 Mio. (-28%) erwirtschaftet und damit bereits (ohne Berücksichtigung der Sondereffekte) 12% unter der Analystenerwartung gelegen. Bereinigt um diese (Nettoeffekt EUR 10 Mio.) stehe eine Verfehlung der Schätzer der Analysten von ca. 28% zu Buche. Die Volumina angesichts der anhaltenden Nachfrageschwäche bei Werkzeugstahl hätten sich schwächer als angenommen entwickelt.Das Segment Metal Forming habe ein schwaches Quartal berichtet. Hier sei ein EBITDA von EUR 58 Mio. (-27%) erzielt worden, welches um 15% unter den Analystenschätzungen liege. Als Hauptgrund seien ausgedehnte Stillstandszeiten bei verschiedenen Autoherstellern angeführt worden. Remis gehe daher davon aus, dass im 4. Quartal eine deutliche Verbesserung eintreten sollte. Das EBITDA des Bereichs Metal Engineering habe dagegen mit EUR 128 Mio. seine Prognose von EUR 111 Mio. deutlich übertroffen, getrieben durch ein gutes Bahngeschäft sowie eine weniger starke Nachfrageeintrübung bei Nahtlosrohren.Die letzte Empfehlung zur voestalpine-Aktie lautete "Halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.