Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (08.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.voestalpine habe in der heutigen Veröffentlichung des Zahlenwerks größtenteils den Analysten-Erwartungen entsprechende Q2 23/24-Ergebnisse geliefert. Allerdings habe das Management aufgrund eines schwächeren makroökonomischen Ausblicks die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr gekürzt und erwarte nun ein EBITDA, das am unteren Ende des ausgegebenen Korridors von 1,7 bis 1,9 Mrd. EUR liege.voestalpine habe sich in Q2 mit einem Rückgang des EBITDAs um 28% auf EUR 410 Mio. konfrontiert gesehen. Der Rückgang der Gewinne habe sich durch alle Segmente mit Ausnahme des Metal Engineering Segments gezogen, welches von einer anhaltend starken Nachfrage des Ölsektors und der Eisenbahnindustrie habe profitieren können. Hier sei das EBITDA im Jahresvergleich um +10% auf EUR 133 Mio. angestiegen.Die Stahlsparte habe sich trotz eines Ergebnisrückgangs im Vergleich zum Vorjahr besser als erwartet aufgrund geringerer Einkaufspreise für Rohstoffe (Eisen und Kokskohle) gezeigt. Im Segment High Performance Metals sei das EBITDA jedoch um beinahe 50% auf EUR 47 Mio. zurückgegangen. Als Begründung hierfür seien zum einen Preisdruck und zum anderen geringere Produktionsmengen sowie die Inbetriebnahme des neuen Werks in Kapfenberg genannt worden.Aufgrund eines schwächeren makroökonomischen Umfelds habe das Management den EBITDA-Ausblick für das Gesamtjahr auf ca. EUR 1,7 Mrd. zurückgenommen und erwarte somit einen Wert, der am unteren Ende der zuvor ausgegeben Spanne von EUR 1,7 bis 1,9 Mrd. liege.Die letzte Empfehlung zur voestalpine-Aktie lautet "halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.