Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (09.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.voestalpine habe Q1 23/24-Zahlen im Rahmen der Prognosen berichtet. Das EBITDA-Ziel von EUR 1,7 - 1,9 Mrd. für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.Gegenüber dem, speziell von hohen Absatzpreisen geprägten Rekordquartalsergebnis in der Vergleichsperiode, sei das Konzern-EBITDA in Q1 23/24 um 43% auf EUR 505 Mio. gesunken. Der Umsatzrückgang sei mit -4% auf rund EUR 4,45 Mrd. moderat ausgefallen. Damit seien die Analysten-, sowie die Konsensschätzungen voll erfüllt worden. Positiv habe das Segment Metal Engineering hervorgestochen, welches das EBITDA um 50% auf EUR 182 Mio. habe steigern können. Die wesentlichen Treiber seien eine starke Nachfrage und höhere Preise in der Öl- und Gasindustrie sowie im Eisenbahnsektor gewesen. Alle anderen Divisionen hätten rückläufige Ergebnisse verzeichnet, hauptsächlich aufgrund deutlich geringerer Absatzpreise im Vergleich zu Q1 22/23. So sei im Stahlbereich trotz leichtem Anstieg der ausgelieferten Mengen das EBITDA von EUR 527 Mio. auf EUR 174 Mio. zurückgegangen. Das Segment High Performance Metal habe ein EBITDA von EUR 96 Mio. beigesteuert. Auch hier sei der Rückgang um 34% im Vergleich zum Vorjahr durch starke Vergleichsergebnisse zu erklären.Die Cash-Generierung habe sich merklich verbessert gezeigt. Der operative Cashflow sei im Vergleich zum Vorjahr spürbar von EUR -551 Mio. auf EUR 10 Mio. gestiegen. Grund hierfür sei ein deutlich geringerer Effekt aus der Veränderung des Umlaufvermögens, welcher das gesunkene Ergebnis überkompensiert habe.Hinsichtlich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 23/24 habe das Management an der Anfang Juni veröffentlichten EBITDA-Spanne von EUR 1,7-1,9 Mrd. festgehalten. Die aktuelle Konsensschätzung liege bei EUR 1,83 Mrd. und sei damit seit der Veröffentlichung für Q4 22/23 praktisch unverändert.Die letzte Empfehlung zur voestalpine-Aktie lautete "Halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.