Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (08.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) unter die Lupe.Die Q3 22/23-Ergebnisse von voestalpine hätten etwas über den Analysten- und den Marktschätzungen gelegen. Angetrieben von einem stärker als angenommenen Umsatzwachstum von 16% auf EUR 4,29 Mrd. habe das EBITDA von EUR 433 Mio. die Analysten-Prognose von EUR 416 Mio. um 4% und den Konsens von EUR 408 Mio. um 6% übertroffen. Das Ergebnis je Aktie von EUR 0,66 habe aufgrund einer höheren Steuer- und Minderheitenbelastung leicht unter den Erwartungen gelegen.Auf Divisionsebene habe die Ergebnisentwicklung von Metal Engineering positiv hervorgestochen. Das EBITDA von EUR 168 Mio. habe dank des viel stärkeren Aufschwungs des Nahtlosrohrgeschäfts deutlich über der Analysten-Schätzung von EUR 123 Mio. übertroffen. Der Ergebnisbeitrag der Stahlsparte habe mit EUR 140 Mio. geringfügig darunter gelegen. Im Vergleich zum zweiten Quartal habe sich das EBITDA aufgrund eines weiteren Mengenrückgangs und niedrigerer Preise etwa halbiert.Die Cash-Generierung sei auch in Q3 der Schwachpunkt geblieben. Entgegen der Firmenindikation sei weiter Umlaufvermögen aufgebaut worden, von ca. EUR 1,5 Mrd. in H1 auf EUR 1,85 Mrd. in Q1-3. Damit habe der operative Cash Flow klar im negativen Bereich gelegen. Zwar dürfte es in Q4 zu einem signifikanten Abbau kommen, doch dürfte dieser geringer ausfallen als noch zum Halbjahr prognostiziert.Betreffend des EBITDA für das Geschäftsjahr 2022/23 habe sich das Management etwas optimistischer gezeigt und peile nun etwa EUR 2,5 Mrd. an, nach zuletzt EUR 2,3 bis 2,4 Mrd. Die höhere Zuversicht sei primär auf das starke Umfeld im Öl- und Gassektor zurückzuführen. In Q4 werde ein Einmalertrag in Höhe von EUR 120 Mio. aus einem Grundstücksverkauf in der Sparte High Performance Metals erwartet. Die jüngste Prognose des Analysten belaufe sich auf EUR 2,37 Mrd., der Konsens liege bei EUR 2,35 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.