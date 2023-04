Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (20.04.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Klimafreundlicher Stahl - AktienanalyseBis zur Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2022/23 am 7. Juni müssen sich Aktionäre von voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) noch ein wenig gedulden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Derweil habe der Aufsichtsrat des österreichischen Stahlkonzerns 1,5 Mrd. Euro für die weitere Dekarbonisierung genehmigt. Hintergrund: Bereits vor einem Jahr habe das Gremium grünes Licht für die Vorarbeiten für eine klimafreundliche Stahlproduktion in Österreich gegeben.Nun sei der nächste Genehmigungsschritt erfolgt. Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro sollten je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz errichtet werden. Der unter "greentec steel" entwickelte Plan sehe vor, dass die Anlagen- und Lieferantenentscheidung noch 2023 getroffen werde, der Bau 2024 starte und die Inbetriebnahme der beiden Aggregate 2027 erfolge. Bis zu 30 Prozent der CO2-Emissionen könnten damit im Konzern ab 2027 eingespart werden.Die Aktie habe unterdessen ihren Aufwärtstrend unterbrochen. Gegenüber dem 52-Wochenhoch bei 36,30 Euro sei es bis dato um rund 15,5 Prozent nach unten gegangen. Das jüngste Analystenurteil von J.P. Morgan habe auch nicht gerade für Beruhigung beigetragen. Im Gegenteil: Die US-Investmentbank stufe den Titel weiterhin mit "untergewichten" ein und habe das Kursziel von 23,40 auf 22,40 Euro gesenkt. Insgesamt würden Experten nicht allzu viel Luft nach oben sehen: Das durchschnittliche Kursziel für die Anteilscheine von voestalpine liege mit 33,67 Euro etwa 9,7 Prozent über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 15/2023)Börsenplätze voestalpine-Aktie: