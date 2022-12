Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

25,92 EUR -1,74% (01.12.2022, 11:03)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

25,84 EUR -0,46% (01.12.2022, 10:49)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (01.12.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Gute Zahlen - AktienanalyseDer Stahl- und Verarbeitungskonzern voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) verzeichnete im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 insgesamt eine starke Nachfrage, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern, der unter anderem nahtlose Rohre für die Öl- und Gasindustrie produziere, habe den operativen Gewinn (EBITDA) um 42 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro gesteigert. Unter dem Strich sei der Profit um 47,2 Prozent auf 715,1 Mio. Euro gestiegen. Die Erlöse seien um 36,6 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro geklettert.Zwar stelle sich das Management nach dem Gewinnsprung auf eine deutliche Abkühlung der weltweiten Konjunktur ein. Dennoch habe das Unternehmen den erst im Oktober angehobenen Ausblick bekräftigt. Demnach werde das EBITDA in einer Bandbreite von 2,3 Mrd. bis 2,4 Mrd. Euro gesehen. Darin enthalten sei ein Einmaleffekt aus einem zu erwartenden Grundstücksverkauf von rund 120 Mio. Euro. 2021/22 sei ein EBITDA von 2,3 Mrd. Euro erzielt."Mit unserer globalen Aufstellung und unserer branchenmäßigen Diversifikation sind wir bestmöglich vorbereitet", habe voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner gesagt. Die größten Herausforderungen sehe der Manager in Europa, während der Abschwung in Nordamerika in den nächsten Monaten noch überschaubar bleiben sollte. In China sollte sich das gebremste Wachstum auf demselben Niveau fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze voestalpine-Aktie: