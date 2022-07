Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (21.07.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Gute Nachrichten halten an - Aktienanalysevoestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) hat ein gutes erstes Quartal 2022/23 absolviert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Laut vorläufigem Ergebnis sei der Umsatz um rund 33 Prozent auf knapp 4,65 Mrd. Euro und das EBITDA sogar um 63 Prozent auf 877 Mio. Euro gestiegen. Damit liege man "signifikant über der Markterwartung", so der Stahlkonzern. "Ein sehr starker Jahresauftakt für die voestalpine: Die EBITDA-Marge im ersten Quartal 2022/23 stieg gegenüber dem bereits starken 4. Quartal 2021/22 um weitere 0,4 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent", so die Analysten der Erste Group. Das voestalpine-Management erwarte auf Basis dieser Zahlen und der aktuellen Einschätzung für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 ein EBITDA von etwa zwei Mrd. Euro statt 1,8 Mrd. bis zwei Mrd. Euro.Die neue Vorhersage setze voraus, dass die derzeit kaum quantifizierbaren Risiken (Konjunkturentwicklung, Störungen der Lieferketten, Kundenbedarfs- Rohstoff- und Energiekostenentwicklung, Versorgungssicherheit mit Erdgas in Europa) weiterhin beherrschbar bleiben würden. "Das Hauptrisiko liegt neben einer Abschwächung der Wirtschaft, unserer Ansicht nach, in den russischen Gaslieferungen nach Europa und insbesondere nach Österreich und in der Frage, ob die Lieferungen nach den laufenden Wartungsarbeiten der Nord Stream 1 Pipeline am 21. Juli wieder aufgenommen werden", so die Erste Group. Trotz der weiterhin schwachen Stimmung gegenüber österreichischen Industriewerten aufgrund des Gasthemas würden die Experten bei ihrer positiven Einschätzung der Aktie bleiben. (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze voestalpine-Aktie:Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:20,58 EUR -1,25% (21.07.2022, 11:21)