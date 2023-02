3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze voestalpine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,26 EUR -1,56% (02.02.2023, 21:55)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,90 EUR +0,85% (02.02.2023, 17:35)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (02.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) in einer aktuellen Aktienanalyse von "Kauf" auf "Halten" herab.voestalpine werde am 8. Februar die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022/23 publizieren. Bei einem erwarteten Umsatzanstieg um 3% auf knapp EUR 3,97 Mrd. würden die Analysten der RBI einen EBITDA-Rückgang um 16% auf EUR 416 Mio. erwarten und lägen damit im Rahmen der Marktprognosen. Die Quartalszahlen sollten primär von einem deutlich schwächeren Ergebnis der Stahldivision determiniert werden (Preisrückgang und niedrigere Volumina). Die Analysten der RBI würden erwarten, dass das EBITDA-Ziel von EUR 2,3 bis 2,4 Mrd. (inkl. eines Einmalertrags von rund EUR 120 Mio. aus einem Landverkauf im Q4) für das GJ 2022/23 bestätigt werde.Aufgrund des signifikant höheren Working Capital Bedarfs (primär getrieben durch gestiegene Rohstoffpreise und höhere Vorratshaltung) habe sich im laufenden Jahr die Cashflow-Generierung des Unternehmens von der starken Gewinnentwicklung entkoppelt. Im ersten Halbjahr 22/23 habe der Liquiditätsabfluss durch Working Capital bei rund EUR 1,5 Mrd. gelegen. Dieser sollte im zweiten Halbjahr auf etwa die Hälfte begrenzt werden, wobei das Management vor allem ein starkes Schlussquartal in Aussicht stelle. Vor dem Hintergrund der wieder gefallenen Stahl- und Rohstoffpreise sowie rückläufiger Mengen sollte voestalpine in der Lage sein, das Umlaufvermögen im kommenden Jahr weiter zu reduzieren und damit einen signifikant positiven Cashflow generieren.Das Anfang November bekannt gegebene Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mio. Aktien, oder rund 5,6% des Grundkapitals, laufe noch bis 10. Juli. Bisher habe der Konzern rund 2,76 Mio. Aktien, das entspreche 1,55% des Grundkapitals, erworben und dafür EUR 74 Mio. aufgewendet. Seit Beginn des Rückkaufs habe die Aktie rund 40% zugelegt. Da aber weiterhin ein deutlicher Abschlag zum Buchwert bestehe, würden die Analysten der RBI davon ausgehen, dass der volle Umfang ausgeschöpft werde.Für die wichtigsten Kundenindustrien des Konzerns würden die Analysten der RBI ein insgesamt solides Bild konstatieren. Für den Automobilsektor (knapp über 30% Umsatzanteil) werde allgemein leichtes Absatzwachstum in 2023 erwartet, welches sich auch in 2024 fortsetzen sollte. Die Autoproduktion in Europa könnte laut S&P Global in diesem Jahr um 6% steigen. Besonders erfreulich würden sicher weiterhin Öl und Gas entwickeln (ca. 13% Umsatz) sowie der kleine, aber sehr profitable Bereich Luftfahrt (2%). Der Eisenbahnsektor (10%) scheine auf einem soliden Niveau zu konsolidieren. Mit Nachfragerückgängen zu kämpfen hätten hingegen die Sektoren Konsumgüter (zyklischer Abschwung gepaart mit hoher Basis dank Pandemie), Bau und Maschinenbau.Nachdem die europäischen Stahlpreise von den Höchstständen des letzten Jahres signifikant korrigiert hätten, zeichne sich seit dem Jahresende eine Stabilisierung ab. Neben positiven gesamtwirtschaftlichen Indikationen und dem Ende der restriktiven Covid-Politik in China spiele auch eine anziehende Nachfrage eine Rolle. Letzteres werde primär mit dem erwarteten Ende des Lagerabbaus auf Kundenseite in Verbindung gebracht. Substantiiert werde dieses Argument durch den Umstand, dass in den vergangenen Wochen einige Stahlhersteller die Inbetriebnahme von temporär stillgelegten Kapazitäten angekündigt hätten.Vor dem Hintergrund eines weniger adversen Wirtschaftsszenarios in 2023 (die Analysten der RBI würden nur mit einer leichten Rezession rechnen), des nachlassenden Lagerabbaus, der "Wiedereröffnung" in China, der Entspannung an den Energiemärkten und der sich stabilisierenden Rohstoffpreise (die Spotpreise für Stahl liegen leicht über den Niveaus vor der Pandemie) seien die Analysten der RBI der Ansicht, dass die verbesserten Fundamentaldaten inzwischen ausreichend eingepreist seien, sodass nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial bestehe.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die voestalpine-Aktie von "Kauf" auf "Halten" herab. (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen