Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

27,18 EUR -0,44% (24.08.2023, 10:47)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

27,18 EUR -0,07% (24.08.2023, 11:16)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (24.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Ausblick bestätigt - AktienanalyseEine teils schwächere Nachfrage und sinkende Stahlpreise haben die Gewinne des Linzer Stahl- und Verarbeitungskonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) einbrechen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich sei das Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 58 Prozent auf 220 Mio. Euro geschrumpft. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 42,6 Prozent auf 504,5 Millionen Euro zurückgegangen, gleichzeitig seien die Erlöse um 4,3 Prozent auf 4,4 Mrd. Euro gesunken.CEO Herbert Eibensteiner, der die Aktionäre bereits auf einen Gewinneinbruch eingestimmt habe, habe sich dennoch zufrieden gezeigt und darauf verwiesen, dass im Vorjahresvergleich das beste Quartal der Konzerngeschichte erzielt worden sei: "Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Diversifikation sowohl nach Branchen wie auch nach Regionen. Damit sind wir für die Zukunft robust aufgestellt."Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Demnach solle das EBITDA zwischen 1,7 Mrd. und 1,9 Mrd. Euro landen. 2022 habe der Konzern mit 2,5 Mrd. Euro das bisher beste operative Ergebnis erzielt. "Die Ergebnisse trafen im Großen und Ganzen die Konsensus-Erwartungen, lagen auf Nettoebene jedoch etwas darunter", hätten die Analysten der Erste Group erklärt. "Wir bleiben bei unserer jüngst rückgestuften Halten-Empfehlung." Gemessen an dieser Einschätzung liege das Kursziel mit 35,30 Euro recht weit (27,7 Prozent) über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 33/2023)Börsenplätze voestalpine-Aktie: