Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die EZB und die US-Notenbank FED vergangene Woche weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt haben und in dieser Woche sowohl die Schweizer Nationalbank als auch die Bank of England ihre Leitzinsen wohl erneut anheben, erwarten wir für die Kapitalmärkte vorerst keine Entlastung vonseiten der überwiegend restriktiv agierenden Notenbanken, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Damit würden diese Woche die klassischen Konjunkturfrühindikatoren in den Fokus rücken, vor allem die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindices. Dabei handele es sich um Umfragen unter einer Vielzahl von Unternehmen verschiedener Branchen, die sehr tiefgehende und detaillierte Informationen zu verschiedensten volkswirtschaftlich relevanten Entwicklungen aufzeigen würden. So sollten Anleger beim Einkaufsmanagerindex für Deutschland besonders auf die Einschätzung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe achten, denn aufgrund des starken Fokus auf die exportorientierte Industrie leide die deutsche Volkswirtschaft derzeit besonders unter der globalen Industrierezession. Nach der Abarbeitung der pandemiebedingt aufgelaufenen Auftragsstaus, würden in den kommenden Monaten zunehmend Neuaufträge benötigt.Eine wichtige Rolle für den deutschen Export würden China und die USA spielen, weshalb auch ein Blick auf die Geschäftserwartungen der dortigen Industrieunternehmen wichtige Informationen liefere. Bei den US-Einkaufsmanagerindices seien die Angaben der Unternehmen zu Veränderungen der Beschäftigten besonders relevant, denn der nach wie vor sehr gut ausgelastete Arbeitsmarkt - im Zuge steigender Löhne - sei einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung des Inflationsdrucks und damit besonders für die FED relevant. Den Einkaufsmanagerindices aller Regionen und Branchen könnten zudem Informationen über die Entwicklung der Einkaufs- und Verkaufspreise sowie daraus abgeleitet der Margen entnommen werden. Da die EZB und andere Notenbanken neben der Lohndynamik auch die Margen der Unternehmen als Inflationstreiber identifiziert hätten, könnten Hinweise auf nachgebende Erzeugerpreise und eine sinkende Preissetzungsmacht erste Vorboten für im zweiten Halbjahr anstehende Leitzinserhöhungspausen sein. (20.06.2023/ac/a/m)