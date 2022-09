Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (22.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec: Zu tief gefallen - Aktienanalyseva-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) galt an der Börse als einer der Corona-Profiteure schlechthin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Kein Wunder: Die Thermocontainer und -boxen der Würzburger würden bei der nationalen und internationalen Covid-19-Impfstoff-Distribution eine große Rolle spielen. Doch wie bei so vielen anderen Aktien auch sei es nach der Rally bis über 50 Euro im Zuge des Impfstoff-Hypes zu einem heftigen Rücksetzer gekommen. Inzwischen sei der Nebenwert unter zwölf Euro gefallen und somit sogar unter den Emissionspreis aus dem Jahr 2016, der bei 12,30 Euro gelegen habe.Absurd, schließlich habe sich der Umsatz seitdem mehr als verfünffacht und dem Unternehmen sei der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen. "Wir profitieren von den beiden Megatrends Energieeffizienz und temperaturgeführte Lieferketten", so va-Q-tec-CEO Joachim Kuhn. Die Produkte und Lösungen der Würzburger kämen zum Einsatz, wenn es um Transporte in Temperaturbereichen von plus 20 bis minus 70 Grad gehe und sind neben dem Bereich Healthcare & Logistik für viele andere Branchen wie Technik und Industrie, der Baubranche oder im Mobilitätssektor. "So können unsere Produkte zum Beispiel bei der Isolierung von Pipelines, der Gebäudedämmung oder der HighTech-Dämmung von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden", habe Kuhn gesagt.Von einer aufziehenden Rezession spüre der Vorstand nichts. Für 2022 stehe ein Erlösplus von bis zu 17,2 Prozent auf 115 Mio. bis 122 Mio. Euro bei stabilen Margen auf der Agenda: "Auch 2023 werden wir wachsen. Dann sollten auch die neuen Auslandsniederlassungen in China, Brasilien und Indien erstmals nennenswert zu den Umsätzen beitragen", so Kuhn. (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:10,86 EUR -1,63% (22.09.2022, 11:09)