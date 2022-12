Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,40 EUR -0,20% (15.12.2022, 10:29)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,45 EUR 0,00% (15.12.2022, 10:19)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (15.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In ZJ 37/2022, also vor nicht einmal drei Monaten, hatten wir unsere Leser auf va-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) aufmerksam gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl sich der Umsatz des Spezialisten für Thermocontainer und -boxen seit dem IPO 2016 mehr als verfünffacht habe und dem Unternehmen der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen sei, sei der Titel deutlich unter den Emissionspreis von 12,30 Euro gefallen. Die Spekulationen hätten in Richtung eines Turnarounds auf Basis der attraktiven Wachstumsperspektiven gezielt.Doch nun komme es noch besser: va-Q-tec habe am vergangenen Freitag verkündet, dass voraussichtlich eine Zusammenschlussvereinbarung mit EQT abgeschlossen werde. Beabsichtigt sei dabei wohl auch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre gegen Zahlung einer Barleistung von 26 Euro. Diese Offerte würde einer Prämie von 103,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate vor der Ankündigung entsprechen.Es sei geplant, dass EQT Private Equity das Service- und System-Geschäft von va-Q-tec für die Pharmabranche mit einer ihrer Portfoliogesellschaften verbinde und das Geschäft von va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickeln wolle. Zwar stehe das Zustandekommen der Übernahme unter anderem unter der Bedingung, dass eine Mindestannahmequote von 62,5 Prozent des bestehenden Grundkapitals erreicht werde. Doch da die Anteile der Gründerfamilien des Unternehmens, 25,8 Prozent, auf die Mindestannahmequote angerechnet werden würden, sollte diese Hürde zu nehmen sein. Darüber hinaus beabsichtige EQT Private Equity ein Delisting der va-Q-tec-Papiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: