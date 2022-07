XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

12,82 EUR -0,31% (22.07.2022, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

12,68 EUR -1,25% (25.07.2022, 09:05)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (25.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Nicht nur bei Außentemperaturen von über 30 Grad gewinne das Thema effiziente Kühlung in vielen Branchen immer mehr an Bedeutung. Das rufe va-Q-tec auf den Plan. Das Würzburger Unternehmen sei einer der Weltmarktführer von Vakuumisolationspaneelen (VIPs), die sich das Prinzip des Vakuums in einer Thermoskanne zunutze machen würden. Die Aussichten seien vielversprechend.Die innovativen Produkte von va-Q-tec würden in Kühl- und Gefriergeräten zur Frischhaltung und Tiefkühlung von Lebensmitteln in Supermärkten und in privaten Haushalten verbaut. Aber auch ganze Gebäude könnten mit den VIPs effizient und platzsparend gedämmt werden - VIPs würden fünfmal besser als konventionelle Materialien gleicher Dicke isolieren. Bei den industriellen Anwendungen würden die Produkte unter anderem bei Rohrleitungen im Fernwärmebereich oder bei Wasserspeichern von Wärmepumpen überzeugen. Zudem könnten VIPs die Energieeffizienz in Pkws, Kühl-Lkws oder Flugzeugen erhöhen. Die Aufzählung zeige: va-Q-tec adressiere absolute Wachstumsmärkte.Die Branche sei in Bewegung: Als Pionier der Isolationsbranche sei va-Q-tec technologisch und strategisch gut aufgestellt, um dank der Megatrends Klimaschutz und thermische Energieeffizienz in den kommenden Jahren nachhaltig wachsen zu können. Die hohe Transaktionsmultiple bei der Übernahme des Lieferkettenspezialisten Envirotainer durch einen Private-Equity-Investor verdeutliche das Interesse an der Branche und das attraktive Bewertungsniveau der va-Q-tec-Aktie. Zumal dank operativer Skaleneffekte und eines wachsenden Anteils höhermargiger Produkte und Dienstleistungen in Zukunft auch unter dem Strich immer mehr hängen bleiben dürfte.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von va-Q-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: