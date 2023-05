Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

22,05 EUR +0,23% (10.05.2023, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

22,20 EUR +1,14% (09.05.2023, 22:26)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com (10.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).va-Q-tec habe jüngst den Jahresabschluss für 2022 vorgelegt, der sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Analystenerwartungen verfehlt habe. Ergebnisseitig habe das Q4 auf Vorjahresniveau entsprechend margenbelastend gewirkt. Dies sei durch M&A-Sondereffekte und allgemeine Kostensteigerungen verstärkt worden. Im anschließenden Earnings Call habe der Vorstand zudem Einzelheiten bzgl. des andauernden Veräußerungsprozesses mitgeteilt.In 2022 habe der Konzern einen Umsatz von 111,8 Mio. Euro (+7,5% yoy) realisiert, der für Q4 ein Top Line-Niveau auf Höhe des Vorjahresquartals impliziere (30,8 Mio. Euro; +0,5% yoy). Auf FY-Sicht sei das Geschäft mit der Vermietung von Kühlcontainern ("Services") der größte Umsatztreiber gewesen, welches als einziges Segment zweistellig habe wachsen können (+18,1% yoy). Das Produktgeschäft habe das Vorjahresniveau mit Erlösen i.H.v. 22,3 Mio. Euro (+1,2% yoy) bestätigt, während das Segment "Systeme" einen Top Line Rückgang von 3,5% yoy verbucht habe (35,0 Mio. Euro), was deutlich hinter den Erwartungen des Vorstands zurückgeblieben sei. So seien Liefervolumina der Corona-Impfstoffhersteller kurzfristig reduziert worden. Folglich habe sich der Anteil des Umsatzes mit Coronabezug von 23% im Vorjahr auf 16% verringert.VQT habe in 2022 ein EBITDA von 7,7 Mio. Euro (-56,5% yoy) erzielt. Die Entwicklung bleie auch aufgrund der schwächeren Top Line-Entwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurück (MONe: 17,3 Mio. Euro). Zudem hätten sich Kostensteigerungen bei Transport und Energie sowie Sondereffekte aus dem M&A-Prozess (6,7 Mio. Euro) belastend auf die Profitabilität ausgewirkt (Marge: 6,9%; -10,2PP yoy). Das Unternehmen habe für 2022 ursprünglich eine EBITDA-Steigerung avisiert. Die Verfehlung der Guidance sei bereits im Januar angekündigt worden. Auch nach Bereinigung aller Sondereffekte stehe ein EBITDA von 15,7 Mio. Euro und somit deutlich unter Vorjahr zu Buche (-11,8% yoy; Marge: 14,0%; -3,1 PP yoy). Die Abschreibungen in Höhe von 15,0 Mio. Euro würden in einem negativen EBIT von -7,7 Mio. Euro resultieren. Zinsaufwendungen in erwarteter Höhe sowie durch Nachzahlungen im Zusammenhang mit dem Mietgeschäft deutlich erhöhte Steuerzahlungen würden zu einem Jahresüberschuss von -11,7 Mio. Euro bzw. EPS von -0,87 Euro führen.Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand einen Konzernerlös von 120 bis 135 Mio. Euro (+7,3 bis +20,7% yoy) und ein "relativ zum Umsatz überproportionales EBITDA-Wachstum" ohne Berücksichtigung weiterer M&A-Kosten. Aufgrund der deutlich geringeren Produkterlöse mit Corona-Bezug in 2022 reduziere der Analyst seine mittelfristige Top Line Erwartungen leicht. Profitabilitätsseitig nehme er mittel- und langfristig eine deutlich konservativere Margenausweitung an, um die bisherige Entwicklung angemessen zu reflektieren. Zudem gehe er auch in 2023 von anhaltend signifikanten Sonderbelastungen für den Veräußerungsprozess an EQT aus.Nach einem umsatzseitigem Q4 auf Vorjahresniveau besiegle va-Q-tec ein schwaches Jahr 2022. So sei die ursprünglich avisierte Wachstumsdynamik ausgeblieben. Mit Fortschreibung des DCF-Modells und der beschriebenen Prognoseanpassung reduziere der Analyst sein Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro).In Anbetracht des Chancen/Risikoprofils rät Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, auf dem aktuellen Preisniveau unverändert zum Verkauf der va-Q-tec-Aktie. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link