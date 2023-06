Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (15.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).va-Q-tec habe am Montag über die erste von zwei benötigten kartellrechtlichen Freigaben für den Zusammenschluss mit Konkurrent Envirotainer informiert. Der Analyst rechne kurzfristig mit der Zustimmung durch die österreichische Wettbewerbsbehörde (BWB) und dem Abschluss des gesamten Transaktionsprozess (inkl. Delisting) bis zum Herbst 2023.Nach weiterführenden Untersuchungen und Befragungen von Marktteilnehmern sehe die Wettbewerbsbehörde nach eigener Aussage "keine Voraussetzungen für eine Untersagung des Vorhabens". In den vergangenen Monaten habe man intensive Recherchen angestellt und etwa 180 Kunden und Wettbewerber der beiden Unternehmen befragt. Dabei seien vereinzelt Bedenken über die durch die Transaktion entstehenden Marktanteile im Bereich der Vermietung von temperaturkontrollierten Containern für den Transport von Pharmaprodukten geäußert worden.Allerdings handele es sich nach Auffassung des Amtes um einen wachsenden, von Innovationen geprägten Markt, in den in der Vergangenheit erfolgreich neue Wettbewerber hätten eintreten können. Zudem sei die Wettbewerbsstruktur auf der Kundenseite eher als oligopolistisch zu beschreiben und daher mit einer hohen Verhandlungsmacht ausgestattet.Nach der erfolgten Bewilligung des deutschen Kartellamtes würden EQT und VQT nun die erneute Einreichung bei der österreichischen Wettbewerbsbehörde vorbereiten. Der erste Antrag sei zurückgezogen worden, um eine intensivierte Prüfungsphase, die mit der deutschen Behörde durchlaufen worden sei, zu vermeiden. Nach der positiven Votierung des BKartA dürfte die Bestätigung durch BWB bis Ende Juni erfolgen. Hieran dürfte sich wie bereits von dem Analysten skizziert das Closing der Transaktion im Juli anschließen. Auf der nachfolgenden HV im Juni/Juli dürfte dem angestrebten Delisting zugestimmt werden, welches bis zum Herbst vollzogen werden dürfte.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein"verkaufen"-Rating und das Kursziel von 26,00 Euro für die va-Q-tec-Aktie. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link