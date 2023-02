Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,75 EUR 0,00% (20.02.2023, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,70 EUR 0,00% (20.02.2023, 11:22)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (20.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).va-Q-tec habe am Freitag darüber informiert, dass EQT nach Ablauf der ersten Annahmefrist am 16. Februar über knapp 70% der Stimmrechte verfügt habe und somit die erste wesentliche Bedingung für den Vollzug des Übernahmeangebots erfüllt sei. Der Vollzug weiterer relevanter Angebotsbedingungen, wie insbesondere die Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden, dürfte bis Ende März erfolgen. Der Transaktionsprozess inkl. Delisting sei demnach voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals abgeschlossen.Mit offizieller Bekanntmachung vom 16. Februar seien 69,77% aller Stimmrechte der va-Q-tec AG dem EQT-Investmentvehikel (Fahrenheit AcquiCo) angedient worden, was ein deutliches Übertreffen der Mindestannahmequote von 62,5% darstelle. Inzwischen dürften weitere Aktionäre ihre Anteile angedient haben, sodass die Zustimmungsrate nun über 70% betragen sollte.Darüber hinaus seien von EQT drei weitere Bedingungen festgeschrieben worden, die nach der Bekanntmachung ebenfalls als erfüllt gelten würden ("Keine Kapital-, Finanz- oder Strukturmaßnahmen", "Keine Aufhebung der Kapitalerhöhungsbeschlüsse", "Kein Insolvenzverfahren"). Als letzte wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion sei nunmehr die Freigabe durch die Kartellämter ausstehend.va-Q-tec gehe von einer Zusage ohne weiterführende Untersuchung der Behörden aus. Diesen sei in berechtigten Fällen eine Prüfungsfrist von insgesamt fünf (BWB) bzw. sechs (BKartA) Monaten im Rahmen eines sog. Hauptprüfverfahrens gestattet. Durch den Zusammenschluss von Envirotainer werde sich die Wettbewerbskonzentration für Lösungen der TempChain jedoch nicht signifikant verändern, sodass der Analyst zum aktuellen Zeitpunkt nicht von weitergehenden Prüfungen ausgehe. In Deutschland bspw. sei es im Jahr 2020 bei 1.230 Entscheidungen nur zu insgesamt neun Hauptprüfverfahren gekommen. Keines habe die jeweilige Fusion untersagt.Gemäß der erfolgten Meldung würden die beteiligten Parteien von einem erfolgreichen Transaktionsabschluss bis Mitte 2023 ausgehen. Sofern wider Erwarten intensivierte Nachforschungen von offizieller Stelle notwendig würden, dürfte sich die Freigabe bis spätestens Ende November 2023 verzögern.Mit der erfüllten Mindestannahmeschwelle nehme va-Q-tec die erste Hürde im Übernahmeprozess mit EQT. Die Unsicherheit hinsichtlich des erfolgreichen Transaktionsabschlusses reduziere sich dementsprechend weiter.Folglich rät Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, trotz eines bewertungstechnischen Upsides von 17% weiterhin zum Verkauf der va-Q-tec-Aktie. Das Kursziel laute 30,00 Euro. (Analyse vom 20.02.2023)