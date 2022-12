Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (13.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).va-Q-tec habe am Freitag nach Handelsschluss vermeldet, dass der schwedische PE-Investor EQT voraussichtlich kurzfristig ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des Unternehmens unterbreiten werde. Weitere Informationen sollten in einem Conference Call im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden.Gemäß Ankündigung werde EQT mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah ein Angebot für die Übernahme sämtlicher nennwertloser Namensaktien gegen Zahlung einer Barleistung von 26,00 Euro pro Aktie unterbreiten. Dies entspreche einem Aufschlag ggü. dem volumengewichteten 3M-Durchschnittskurs von 103,6% und impliziere ein EBITDA-Multiple für 2022 von 23,9x (MONe).Das Angebot werde von Vorstand und Aufsichtsrat, vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlagen, befürwortet. Die Gründerfamilien würden indes beabsichtigen, einen Großteil ihrer Aktien (25,8% der Stimmrechte) in eine neue EQT-Gesellschaft einzubringen, aber langfristig bei va-Q-tec investiert zu bleiben. Neben sonstigen marktüblichen Vollzugsbedingungen solle das Übernahmeangebot eine Mindestannahmequote von 62,5% vorsehen, bei deren Erreichung EQT ein Delisting der Gesellschaft anstreben wolle.Bereits im Juni sei EQT eine Mehrheitsbeteiligung an va-Q-tecs Wettbewerber Envirotainer eingegangen (EBITDA-Multiple LTM: ca. 28,0x). Das Unternehmen biete aktiv temperaturkontrollierte Transportcontainer an, die hauptsächlich für den Lufttransport von Biopharmaprodukten verwendet würden. Für den Ausbau der Wertschöpfungstiefe plane EQT nun die Übernahme von va-Q-tec.Auch für va-Q-tec könne sich ein Zusammenschluss mit EQT aus strategischer Perspektive als durchaus sinnvoll erweisen. EQT sei ein erfahrener PE-Investor mit langjähriger Expertise in der Entwicklung von wachstumsstarken Unternehmen und verfüge über eine hohe Finanzkraft. Hiervon könne das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstumspfad erheblich profitieren, wie etwa die Ankündigung verdeutliche, dass EQT im Fall einer erfolgreichen Übernahme eine 10%-Kapitalerhöhung zu einem Preis von 26,00 Euro (Bruttoemissionserlös: ca. 34,9 Mio. Euro) vollständig zeichnen wolle.Zwar liegt das Angebot etwas unter dem ermittelten Fair Value (30,00 Euro je Aktie), in Anbetracht des erheblichen Aufschlags sowohl zum historischen 3M-Durchschnittskurs als auch zum Pre-Announcement-Niveau rät Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, dennoch zum Verkauf bzw. Andienen der Aktie und stuft das Rating für die va-Q-tec-Aktie entsprechend auf "verkaufen". (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link