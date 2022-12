Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,30 EUR -0,20% (28.12.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,35 EUR +0,20% (28.12.2022, 12:11)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (28.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Obwohl sich die Rahmenbedingungen seit Ende Februar verändert hätten, habe auch das Jahr 2022 in Sachen Übernahmen einiges zu bieten gehabt. Die Dynamik bei den Transaktionszahlen habe zwar nachgelassen. Doch auch in Zeiten von Inflation, steigenden Zinsen, explodierenden Energiepreisen und einer drohenden Rezession hätten Unternehmen ihren Besitzer gewechselt. Für Anleger wichtig: Dabei seien satte meist Prämien bezahlt worden.Es tue sich was: Die herausfordernden makroökonomischen Bedingungen hätten den Konsolidierungsprozess in einigen Branchen beschleunigt. Viele unprofitable Unternehmen mit einem erhöhten Refinanzierungsbedarf seien ein gefundenes Fressen für einen finanzstarken Investor.Der Möbel-Riese XXXLutz habe den Online-Konkurrenten Home24 für rund 250 Millionen Euro übernommen. Die gebotenen 7,50 Euro je Aktie hätten einer Übernahmeprämie von 124 Prozent auf den Kurs entsprochen, der vor dem Gebot an der Börse gezahlt worden sei.Am 9. Dezember sei der nächste Paukenschlag gefolgt: Der Private-Equity-Investor EQT habe ein Übernahmeangebot für den Depotwert va-Q-tec angekündigt. Die Aktie habe um über 40 Prozent angezogen und sich damit Angebotspreis von 26 Euro je Aktie genähert. Vorstand und Aufsichtsrat des Würzburger Dämmstoff-Spezialisten würden die geplante strategische Partnerschaft und den Zusammenschluss begrüßen und die Offerte unterstützen. Im Real-Depot sei auch hier der Kurssprung genutzt worden, um die Gewinne einzustreichen.Fakt ist: Auch in Zukunft werden finanzstarke Investoren oder Wettbewerber an der Übernahme eines Unternehmens interessiert sein, um die Kontrolle zu erlangen und die Gewinne abzuschöpfen oder um die eigene Position zu stärken, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link