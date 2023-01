XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

24,90 EUR +0,20% (27.01.2023, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

24,95 EUR 0,00% (27.01.2023, 16:25)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (27.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).Der Transaktionsprozess zwischen va-Q-tec und dem schwedischen Private-Equity-Investor EQT verzeichne zunehmend Fortschritte. Derweil habe das Unternehmen am Mittwoch eine Gewinnwarnung veröffentlicht, in der die Umsatz- und Ergebniserwartungen für das GJ 2022 reduziert worden seien.Wie va-Q-tec jüngst mitgeteilt habe, sei die offizielle Unterlage zum seit Dezember bekannten Angebot des PE-Investors EQT am Montag dem Unternehmen zugegangen. Die Annahmefrist laufe noch bis zum 16.02.2023. Dem Angebot liege eine Mindestannahmequote von 62,5% zugrunde, deren Erfüllung nach Erachten von Miguel Lago Mascato wahrscheinlich sei: So habe va-Q-tecs Vorstand, der zusammen mit den Gründerfamilien rund 27% der Aktien halte, in einer Stellungnahme die Offerte befürwortet. Zudem werde den Aktionären mit einem Preis pro Aktie von 26,00 Euro ein Aufschlag von 98% auf den volumengewichteten 3M-Durchschnittskurs in Bezug auf den Ankündigungszeitpunkt geboten, was die Verkaufsbereitschaft vieler Investoren zusätzlich erhöhen dürfte. Bei erfolgreicher Umsetzung avisiere EQT ein Delisting von va-Q-tec.Neben der finanziellen Angemessenheit des Angebots, die laut Unternehmensaussagen durch eine Fairness Opinion bestätigt worden sei, sei nach Erachten von Miguel Lago Mascato vor allem die strategische Rationale der Übernahme überzeugend. Demnach plane EQT, va-Q-tecs Geschäftsaktivitäten mit dem bereits in Eigenbesitz befindlichen Branchenplayer Envirotainer zu bündeln, der ebenfalls temperaturkontrollierte Transportlösungen anbiete.Die offizielle Vorlage des EQT-Angebots markiere den nächsten Schritt in der beabsichtigten Übernahme. In Anbetracht des aktuellen operativen Gegenwinds und der ausdrücklichen Unterstützung der Großaktionäre rät Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, trotz eines bewertungstechnischen Upsides von 21% weiterhin zum Verkauf der va-Q-tec-Aktie. Das Kursziel werde bei 30,00 Euro belassen. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: