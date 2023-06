Auch auf der Angebotsseite entwickle sich der Übergang weiterhin positiv. Trotz der höheren Zinssätze habe sich die Amortisationszeit von Investitionen in erneuerbare Energien angesichts der hohen Energiepreise erheblich verkürzt. Dies werde zu einer weiteren Beschleunigung der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren führen. Darüber hinaus würden der Inflation Reduction Act in den USA, der Flickenteppich staatlicher Subventionen in Europa und die chinesischen Pläne für massive Zuschüsse und staatliche Beihilfen ebenfalls zu dieser Beschleunigung beitragen, wobei in den kommenden Jahren Milliarden für die Subventionierung von Technologien und die Schaffung von Märkten zur Verfügung stehen würden.



Gleichzeitig seien die politischen Maßnahmen alles andere als effizient. Es mache keinen Sinn, fossile Brennstoffe zu besteuern und sie gleichzeitig zu subventionieren. Ebenso wenig sei es sinnvoll, dass das Emissionshandelssystem EU-ETS nur für etwa 40% aller Emissionen gelte. Gleichzeitig brauche Europa eine Kohlenstoffgrenzsteuer (Carbon Border Adjustment Mechanism), um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die europäische Industrie zu schaffen, solange der Rest der Welt fossile Brennstoffe nicht höher besteuern wolle. Und warum sollten die USA und die Eurozone bei der nachhaltigen Unterstützung von Unternehmen miteinander konkurrieren? Das habe den Beigeschmack eines Übergangs der reichen Länder, bei dem die ärmeren Länder nicht mithalten könnten.



Selbst die Beschleunigung der Energiewende reiche nicht aus, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Es müsse noch viel mehr getan werden, und die kommenden Jahre seien dafür entscheidend.



Was die Energieeffizienz betreffe, so könnten wir hoffen, dass sich Verhaltensänderungen durchsetzen und sich Investitionen in Energie-Effizienz (Isolierung, energieeffizientere Produktion) in den kommenden Jahren auszahlen würden. Bei der Versorgung mit sauberer Energie würden öffentliche Investitionen, Innovationen und die Ausweitung bestehender Märkte entscheidend sein, aber die Zeichen stünden gut.



Der erste sei der Finanzsektor. Obwohl ein großer Teil des Finanzsektors, wie die Net Zero Banking Alliance (NZBA), Zusagen gemacht habe, sei es fraglich, ob diese Zusagen zu einer Beschleunigung der Energiewende führen würden. Banken und Vermögensverwalter würden nach wie vor Aktivitäten finanzieren, die nicht auf Netto-Null im Jahr 2050 ausgerichtet seien. Es müsse mehr getan werden, um den Finanzsektor auf den richtigen Weg zu bringen und genügend privates Kapital für die Energiewende bereitzustellen.



Eine zweite Sorge sei, dass wir uns nur auf die Angebotsseite von Energie und Effizienz konzentrieren würden. Die heutige Tragödie bestehe darin, dass die zusätzliche Kapazität an erneuerbaren Energien die fossilen Brennstoffe weltweit nicht ersetze, sondern nur das Wachstum der Energienachfrage auffange.



Wenn wir unser ausschließlich auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem und die dazugehörende Wirtschaftstheorie nicht grundsätzlich hinterfragen würden, würden wir die in Paris vereinbarten Ziele voraussichtlich nicht erreichen. Eine unbequeme Wahrheit, aber eine, nach der wir handeln müssten. (01.06.2023/ac/a/m)





